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Эксперт: Трамп так и не понял, что Путин водит его за нос

Дональд Трамп и Владимир Путин.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп не понимает, что российский диктатор Владимир Путин играет с ним в игры, считает профессор Кельнского университета, эксперт по внешней политике США и России Томас Йегер.

Как пишет немецкое издание BILD, Йегер проанализировал последние события в связи с мирными переговорами, а также заявления Трампа о войне в Украине.

После российского ракетного удара по жилому дому в Киеве в четверг, 24 апреля, Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social обращение к Путину со словами "Владимир, остановись!". Однако эксперты сильно сомневаются, что такой призыв приведет к прекращению атак России на Украину, и предупреждают о возможных последствиях реализации непродуманного "мирного плана" США.

Йегер считает, что если Путин не остановится и продолжит свои атаки, ему за это ничего не будет.

"О таких последствиях, как усиление санкций США, увеличение поставок оружия в Украину, политическое давление на союзников, можно только мечтать", - констатировал политолог.

Он отметил, что Трамп и дальше будет позволять Путину "водить себя за нос".

"Россия попытается заставить США прекратить поддержку Украины. В конце концов, именно Путину удалось заставить США навязать Украине условия, которые для нее неприемлемы. Все понимают: "мирный план" США - это фактически капитуляция Украины. Конец Украины", - сказал Йегер.

Он добавил, что угрозы Трампа ввести против России "высокие налоги, тарифы и санкции" в случае, если она не согласится на мирное соглашение, для страны-агрессора не актуальны.

Немецкий политолог подчеркнул, что не стоит ожидать от США увеличения военной помощи Украине. По словам эксперта, сейчас эта помощь напрямую зависит от готовности Украины к мирным переговорам. Иными словами, если Киев не согласится на выдвинутые ему условия, увеличения поставок оружия не будет.

"Трамп не понимает, что Путин играет с ним. Трамп теряет терпение в отношении Украины и угрожает выйти из мирного процесса. Но проблема в том, что Трамп рассчитывал очень быстро убедить президента Украины Владимира Зеленского и Путина в необходимости пойти на уступки, но это оказалось сложнее, чем он себе представлял", - говорит политолог.

По словам Йегера, возражения и нежелание Украины принять невыгодные условия также сорвали переговоры в Лондоне 23 апреля. Киев настаивал на том, что сначала он хотел бы обсудить полное прекращение огня, а все остальное - потом, но американскую сторону такие условия не устраивали.

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