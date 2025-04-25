Эксперт: Трамп так и не понял, что Путин водит его за нос

Он добавил, что угрозы Трампа ввести против России "высокие налоги, тарифы и санкции" в случае, если она не согласится на мирное соглашение, для страны-агрессора не актуальны.

Немецкий политолог подчеркнул, что не стоит ожидать от США увеличения военной помощи Украине. По словам эксперта, сейчас эта помощь напрямую зависит от готовности Украины к мирным переговорам. Иными словами, если Киев не согласится на выдвинутые ему условия, увеличения поставок оружия не будет.

"Трамп не понимает, что Путин играет с ним. Трамп теряет терпение в отношении Украины и угрожает выйти из мирного процесса. Но проблема в том, что Трамп рассчитывал очень быстро убедить президента Украины Владимира Зеленского и Путина в необходимости пойти на уступки, но это оказалось сложнее, чем он себе представлял", - говорит политолог.

По словам Йегера, возражения и нежелание Украины принять невыгодные условия также сорвали переговоры в Лондоне 23 апреля. Киев настаивал на том, что сначала он хотел бы обсудить полное прекращение огня, а все остальное - потом, но американскую сторону такие условия не устраивали.