Главное за 25 апреля Списки кандидатов на выборах редеют, зверское преступление в Гулбене и Трамп о Крыме

Конец рабочей недели выдался богатым на разного рода события. Дональд Трамп заявил, что Крым останется российским, в Гулбене задержали двоих в связи с попыткой зверского убийства, а синоптики пообещали заморозки в мае. О главных событиях пятницы, 25 апреля, читайте в вечернем дайджесте RUS TVNET.
Новости Латвии:
На сегодняшний день из списков на муниципальные выборы вычеркнуто более 40 кандидатов - чаще всего из-за того, что в заявлениях о них была указана ложная информация.
Мошенники рассылают латвийцам сообщения от имени администрации Фонда средств на содержание о начале процесса взыскания задолженности, сообщили агентству LETA в учреждении.
В Краславском крае в четверг пограничник произвел предупредительные выстрелы, чтобы остановить семерых нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, сообщили в погранохране.
В Гулбене двое мужчин были задержаны за попытку убийства двух человек, которых они облили бензином и подожгли, сообщила старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.
На следующей неделе температура воздуха в Латвии немного повысится, однако заморозки возможны и в мае, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Европейский аэрокосмический гигант Airbus представил новую концепцию - недорогую систему противовоздушной обороны (LOAD), представляющую собой многоразовый вооруженный беспилотник для уничтожения опасных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что Крым останется в составе России и это знают все, включая президента Украины Владимира Зеленского.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров за спиной российского диктатора Владимира Путина начал переговоры о безопасности своей семьи и активов с несколькими ближневосточными монархами.
27 апреля в Эстонии в силу вступят поправки к закону, согласно которым ввоз и вывоз санкционных товаров, а также наличных денег на сумму до 10 000 евро будут рассматриваться как дела о проступках, пишет Rus.Postimees.
18-летняя французская горнолыжница Марго Симон скончалась от травм, полученных при падении во время тренировки, сообщила Федерация лыжного спорта Франции (FFS).
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