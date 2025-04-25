Главное за 25 апреля Списки кандидатов на выборах редеют, зверское преступление в Гулбене и Трамп о Крыме

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров за спиной российского диктатора Владимира Путина начал переговоры о безопасности своей семьи и активов с несколькими ближневосточными монархами.

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27 апреля в Эстонии в силу вступят поправки к закону, согласно которым ввоз и вывоз санкционных товаров, а также наличных денег на сумму до 10 000 евро будут рассматриваться как дела о проступках, пишет Rus.Postimees.

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18-летняя французская горнолыжница Марго Симон скончалась от травм, полученных при падении во время тренировки, сообщила Федерация лыжного спорта Франции (FFS).

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Камеры видеонаблюдения на рабочем месте не редкость - в целях безопасности они размещены как в коридорах офисных зданий, так и в самих офисах. Однако, размещая камеры, работодатель должен следить, чтобы не нарушалась конфиденциальность сотрудников. Как TVNET+ выяснил в Госинспекции данных, особенно важен угол зоны работы камер. Что могут и что не могут фиксировать камеры наблюдения и может ли работник потребовать компенсацию за нарушение конфиденциальности?

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Александр Боровскис известен как бизнесмен, работающий с туристическими предложениями в Таиланд, Малайзию и Сингапур. Тем временем жалобы на его компанию Big Asia Group зашли так далеко, что Центр защиты прав потребителей (PTAC) предупредил о возможном приостановлении действия лицензии турагента.

В субботу две недели назад сразу после полуночи депутат городского собрания эстонского города Пайде Янис Тикк, представляющий партию "Отечество", стал настолько агрессивным в баре Varosh в центре города, что барменам пришлось вызвать полицию, сообщает Rus.Postimees.

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Рейс EasyJet был вынужден внезапно изменить курс после того, как один из пассажиров решил, что на борту есть змеи. Правда, не все было так однозначно.

Человеческие достижения продолжают вдохновлять - впервые в мировой истории во многом благодаря дистанционно управляемым роботам на свет появился младенец.