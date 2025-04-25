В парламентах семи стран Европы выступили против компромиссов по целостности Украины

В заявлении руководители комиссий по иностранным делам призывают президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Конгресс США проявить себя в роли настоящих лидеров в борьбе с глобальной угрозой, которую представляет из себя Россия как государство-агрессор.

Они призывают прекратить политику умиротворения и вместо этого занять единую и непоколебимую позицию в отношении российского террористического режима. "Мы твердо рекомендуем не поддаваться на шантаж и обман", - подчеркивается в заявлении.

Как заявляют руководители комиссий, европейские государства также нуждаются в сильных лидерах, равно как и в более сплоченном трансатлантическом регионе.

"Мы призываем европейские государства незамедлительно конфисковать замороженные российские активы и направить их на поддержку Украины. В отношении суверенитета и территориальной целостности Украины не может быть компромиссов или внешнего давления", - подчеркивается в заявлении.

Руководители комиссий по иностранным делам призывают США и других членов НАТО без промедления принять Украину в альянс и призывают другие государства-члены Европейского союза ускорить процесс присоединения Украины к ЕС. "Мы не можем повторять ошибки Мюнхена 1938 года. Ведение переговоров с военным преступником Путиным очевидно бесполезно, его основная цель - дестабилизировать и опозорить нашего союзника, Соединенные Штаты Америки", - говорится в заявлении.

Руководители комиссий призывают все государства обеспечить, чтобы Владимир Путин и все соучастники его преступлений были привлечены к ответственности.

"Стойкий мир и безопасность невозможны без привлечения его режима к ответственности за совершенные военные преступления", - подчеркивается в заявлении.

К заявлению присоединились председатели комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Франции, Чехии, Украины и Соединенного Королевства.