Доклад: на замену войск США в Европе понадобится 12 лет

В начале апреля командующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи, который также занимает пост верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, рекомендовал Конгрессу "сохранить нынешнюю расстановку сил". "Нам коллективно необходимо мощное наземное присутствие, особенно для того, чтобы преодолеть уникальное преимущество России, которая может разместить свои силы у нашей границы", - сказал он.

Каволи уходит в отставку этим летом, и Вашингтон обдумывает возможность отказаться от командования НАТО после его ухода, позволив европейцу занять эту должность впервые с момента основания альянса в 1949 году, отмечает Politico. При этом Трампу не понадобится одобрение Конгресса США для сокращения численности войск в Европе.

Кто пострадает больше всех

Самый большой европейский контингент американских войск расположен в Германии - более 38 тысяч военных. Более 14 тысяч находятся в Польше, 12 тыс. - в Италии и 10 тыс. - в Великобритании. Однако частичный вывод, если он случится, скорее всего, начнется с тех американских войск, которые были развернуты в Европе после начала вторжения России в Украину, считает научный сотрудник по вопросам Европы и внешней политики США в Совете по международным отношениям Бен Харрис.