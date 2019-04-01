Пуце: роспуск всей Рижской думы инициирован не будет

Чтобы распустить всю думу, в ее работе должны быть повторные нарушения закона. Отдельные нарушения закона в работе думы констатированы, но их нельзя расценивать как повторные, сказал министр.

Он добавил, что все еще ждет объяснений мэра Риги Нила Ушакова по констатированным Министерством охраны среды и регионального развития возможным нарушениям закона в надзоре за "Ригас сатиксме" и работе Рижской думы.

Министр заявил, что после анализа объяснений будет принято конкретное решение относительно Ушакова. "Это вопрос нескольких дней. На этой неделе, наверное, справимся", - сказал Пуце.

Министр сказал, что его не удивляют публичные высказывания Ушакова о запросе министерства как политизированном и слабом. Пуце отрицал утверждения Ушакова о том, что констатированные министерством нарушения мелкие. Влияние этих нарушений составляет около 70 млн евро, сказал министр.