Пн, 1.04.2019
Солист - чертов дьявол! Гипнотизирует голосом и танцем Шивы. Что-то на грани! Агрессивная внешность и нежный и чувственный голос. Бешено резонирует все. Поклонники Shortparis

Пуце: роспуск всей Рижской думы инициирован не будет

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Юрис Пуце

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В настоящий момент роспуск всей Рижской думы инициирован не будет, заявил в интервью Латвийскому радио министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

Чтобы распустить всю думу, в ее работе должны быть повторные нарушения закона. Отдельные нарушения закона в работе думы констатированы, но их нельзя расценивать как повторные, сказал министр.

Он добавил, что все еще ждет объяснений мэра Риги Нила Ушакова по констатированным Министерством охраны среды и регионального развития возможным нарушениям закона в надзоре за "Ригас сатиксме" и работе Рижской думы.

Министр заявил, что после анализа объяснений будет принято конкретное решение относительно Ушакова. "Это вопрос нескольких дней. На этой неделе, наверное, справимся", - сказал Пуце.

Министр сказал, что его не удивляют публичные высказывания Ушакова о запросе министерства как политизированном и слабом. Пуце отрицал утверждения Ушакова о том, что констатированные министерством нарушения мелкие. Влияние этих нарушений составляет около 70 млн евро, сказал министр.

Пока что Ушаков публично оперирует "скорее политическими аргументами, не по существу", сказал министр.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ