Министерство до конца рабочего дня пятницы так и не получило письмо от Ушакова

По этой причине нельзя комментировать дальнейшие действия министра Юриса Пуце или же даты до которых будут даны официальные комментарии. Для дачи пояснений Ушакову была дана неделя, последним сроком было 28 марта.

Как мы уже сообщали, Нил Ушаков отрицает все обвинения Министерства охраны среды и регионального развития, большая часть из которых связана с ранними событиями как в 2013, так и в 2016 году. В пятницу в разговоре с прессой Ушаков отметил, что речь может идти только о деятельности думы с 2017 года, кроме того, нельзя отзываться на формальные нарушения закона.

Министерство констатировало ряд возможных нарушений в надзоре за предприятием Rīgas satiksme и и работе Рижской думы, по которым Ушакову нужно было дать пояснения.

Юрису Пуце, по словам Ушакова, стоило бы подумать о своих дальнейших действиях, если он собирается принимать решение об отставке мэра одной из столиц Европы. Противоправное решение он оспорит в суде.

"Я никоим образом не собираюсь отказываться от ответственности за проделанное с 2009 года, но если мы говорим о том, что министр вправе принимать решения о действиях только во время нынешнего созыва, то почему запрашиваются разъяснения о событиях 2013 и 2016 гг.?", - сказал мэр.

По словам градоначальника, очевидно, вопросы Пуце указывают на то, что он пытался найти формальные нарушения в процедуре, чтобы каким-то образом удалось обосновать увольнение председателя думы.

"В то же время, в совет по проведению административно-территориальной реформы он включил таких мэров, которых судят за преступления уголовного характера", - заявил Ушаков.

Ушаков также отрицает обвинения в нарушении закона в покрытии убытков Rīgas satiksme, которые основывались на том, что самоуправление якобы ни разу не принимало решение об увеличении основного капитала предприятия, а только о вложениях в его капитал, чтобы компенсировать необходимые для социальных функций средства.

"Мы компенсировали расходы, связанные с социальной функцией, и вкладывали их в собственный капитал. Это явный пример того, что в попытке найти формальные нарушения процедуры дальше речь идет о политических решениях", - сказал он.

Если Нил Ушаков будет отправлен в отставку, его обязанности переймет вице-мэр Вадим Баранник.

В целом высказанные упреки выглядят просто как попытка "собрать достаточное количество нарушений", чтобы Пуце мог каким-то образом обосновать свои политические решения, резюмировал Ушаков.