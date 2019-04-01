Уровень воды в реках продолжает падать

Под влиянием сухой погоды уровень воды в реках продолжает медленно падать или слегка колеблется, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сравнительно низкий уровень воды в Даугаве не позволяет производить такое количество электроэнергии, как обычно весной.
Температура воды в реках, озерах и в море составляет +2..+7 градусов.
В ближайшие дни при сухой и солнечной погоде в большинстве рек продолжится постепенное падение уровня воды.
В Латвии еще сохраняются последствия засухи прошлого года, и, если в ближайшие недели осадков будет мало, проблема засухи обострится.