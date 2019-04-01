Пн, 1.04.2019
История тюрьмы Браса начинается в 1905 году. За долгие годы эти кирпичные стены были местом отбывания наказания как для мужчин, так и для женщин и несовершеннолетних. Русский TVNET

Уровень воды в реках продолжает падать

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Под влиянием сухой погоды уровень воды в реках продолжает медленно падать или слегка колеблется, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сравнительно низкий уровень воды в Даугаве не позволяет производить такое количество электроэнергии, как обычно весной.

Температура воды в реках, озерах и в море составляет +2..+7 градусов.

В ближайшие дни при сухой и солнечной погоде в большинстве рек продолжится постепенное падение уровня воды.

В Латвии еще сохраняются последствия засухи прошлого года, и, если в ближайшие недели осадков будет мало, проблема засухи обострится.

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