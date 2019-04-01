Уровень воды в реках продолжает падать

Сравнительно низкий уровень воды в Даугаве не позволяет производить такое количество электроэнергии, как обычно весной.

Температура воды в реках, озерах и в море составляет +2..+7 градусов.

В ближайшие дни при сухой и солнечной погоде в большинстве рек продолжится постепенное падение уровня воды.