Волна угроз взрыва в Таллинне: неизвестный продолжает рассылать письма

Разные торговые центры и предприятия в Эстонии получили в воскресенье и понедельник по э-почте письма схожего содержания с угрозами о бомбе. Полиция занимается поиском разославшего эти письма человека, чьи действия помешали многим предприятиям и людям, пишет Rus.Postimees.
"Волны подобных угроз были раньше за рубежом, в том числе и в соседних странах. Вчера саперы проверили предприятия, которые получили угрозы, и никакой опасности обнаружено не было.
На данный момент решено, что получившие угрозы адресаты будут проверяться, но массовой эвакуации проводиться не будет.
Цель этих писем – нарушить нормальный ритм жизни и привлечь таким образом внимание.
Мы убеждены, что реальной угрозы за этими письмами нет", – сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
Как известно полиции, вчера и сегодня письма с угрозами были высланы десяти адресатам. Так как письма пришли в выходные, в том числе и ночью, возможно, что еще не все сообщили в полицию о таких письмах.
"Если кто-то обнаружит письма подобного содержания, просим их не удалять и сообщить об этом на номер Центра тревоги 112", – добавил Урмет Тамбре.