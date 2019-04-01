Пн, 1.04.2019
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Волна угроз взрыва в Таллинне: неизвестный продолжает рассылать письма

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Разные торговые центры и предприятия в Эстонии получили в воскресенье и понедельник по э-почте письма схожего содержания с угрозами о бомбе. Полиция занимается поиском разославшего эти письма человека, чьи действия помешали многим предприятиям и людям, пишет Rus.Postimees.

"Волны подобных угроз были раньше за рубежом, в том числе и в соседних странах. Вчера саперы проверили предприятия, которые получили угрозы, и никакой опасности обнаружено не было.

На данный момент решено, что получившие угрозы адресаты будут проверяться, но массовой эвакуации проводиться не будет.

Цель этих писем – нарушить нормальный ритм жизни и привлечь таким образом внимание.

Мы убеждены, что реальной угрозы за этими письмами нет", – сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Как известно полиции, вчера и сегодня письма с угрозами были высланы десяти адресатам. Так как письма пришли в выходные, в том числе и ночью, возможно, что еще не все сообщили в полицию о таких письмах.

"Если кто-то обнаружит письма подобного содержания, просим их не удалять и сообщить об этом на номер Центра тревоги 112", – добавил Урмет Тамбре.

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