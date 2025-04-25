Генпрокуратуру призвали объяснить решение о закрытии процесса против Цукурса о геноциде евреев

Министерство иностранных дел обратилось в Генеральную прокуратуру Латвии с просьбой дать более подробные разъяснения по поводу решения о закрытии уголовного производства о возможном участии латышского авиатора Херберта Цукурса в уничтожении еврейских гражданских жителей.
Как сообщили агентству LETA в МИД, в Генпрокуратуру был отправлен запрос о ее соображениях и решении в связи с тем, что ведомство прекратило уголовный процесс по факту массового уничтожения еврейского гражданского населения на территории оккупированной Латвии во время Второй мировой войны, в рамках которого расследовались и действия Цукурса. Министерство также попросило прокуратуру объяснить свое решение публично.
О том, что Генпрокуратура вновь прекратила уголовный процесс об участии Херберта Цукурса в уничтожении латвийских евреев, стало известно в среду, 23 апреля.
Уголовный процесс был начат в 2006 году по 71-й статье Уголовного закона о геноциде. В рамках этого процесса расследовалось участие Херберта Цукурса в так называемой "команде Арайса", командиром которой был Виктор Арайс, и связи с немецкой службой безопасности.
В ходе уголовного процесса было доказано, что Цукурс 14 июля 1941 года в звании полковника начал службу в "команде Арайса". Сначала Цукурс был помощником Арайса, а позднее - ответственным за эксплуатацию и ремонт служебных автомобилей, хранении вооружения, его техническом обслуживании и выдаче.
Однако в октябре 2018 года Генпрокуратура закрыла уголовный процесс. Сообщалось, что в деятельности Цукурса не было констатировано нарушений, указанных в 71-й статье Уголовного закона, и не было определено ни одного другого конкретного и живого лица, действия которого и его возможное участие в массовых акциях уничтожения евреев могли бы быть основанием для продолжения расследования.
В 2019 году Совет еврейских общин Латвии и несколько пострадавших обратились к генеральному прокурору с просьбой возобновить уголовный процесс. Заявление было основано на новых обстоятельствах, включая показания частного лица, проживающего в Израиле, которое лично видело Цукурса и наблюдало за его действиями в Рижском гетто во время конвоирования заключенных в Румбулу.
После этого Генпрокуратура отменила свое решение о закрытии процесса. Как сообщили в ведомстве, проверка показала, что оно было принято преждевременно, до того, как были проведены все возможные следственные и процессуальные меры для сбора и проверки доказательств, предусмотренные Уголовным законом. Было возобновлено досудебное следствие.
В конце 2023 года прокурор Генеральной прокуратуры Юрис Лочмелис, основываясь на положении Уголовно-процессуального закона, вновь принял решение о прекращении уголовного преследования. Это решение было принято потому, что в действиях Цукурса отсутствует состав преступления, заявили в прокуратуре.
В январе 2024 года старший прокурор Марис Лея, посчитав, что в оценке доказательств были допущены ошибки, отменил решение о прекращении уголовного преследования и поручил прокурору Лочмелису продолжить расследование.
4 апреля этого года Лочмелис прекратил уголовное преследование, поскольку пришел к выводу, что действия Цукурса не являются уголовным преступлением по статье Уголовного закона "Геноцид".
Цукурс родился в 1900 году в Лиепае, умер в 1965 году в Уругвае. Он был известным авиатором и офицером. В 30-е годы стал знаменитым в связи с полетами на самодельных самолетах из Латвии в Гамбию и Японию.
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