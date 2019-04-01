В Рижский зоопарк доставлены несколько тюленят, пострадавших от укусов собак

На данный момент карантинный блок переполнен тюленями, которые пострадали от чрезмерного внимания людей. Об этом сообщает Русское вещание LTV7. Подчеркивается, что большинство детенышей тюленей пострадали от укусов собак, а некоторые травмы были настолько серьезны, что животных пришлось усыпить.
До этого момента в зоопарк были приняты 16 либо раненых, либо изнуренных тюленей. Из них выжили только 11.
Некоторые тюлени имеют глубокие гнойные раны, которые оставили укусы собак.
Ветеринар Бенита Драпче призывает людей не приближаться к тюленям. Мать кормит тюлененка тогда, когда пляж пустой и тихий, однако когда вокруг появляются люди, она больше не подходит к детёнышу.
Также эксперты считают, что тюленята не музейные экспонаты и не достопримечательности для туристов. Тюлень - агрессивное животное и может укусить навязчивого человека. Укус может закончиться тяжёлой, трудно поддающейся лечению инфекцией на месте укуса, так как во рту тюленя много опасных бактерий.
Портал TVNET напоминает, как действовать, если увидел дикое животное на пляже.