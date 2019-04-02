Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

2 апреля экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Петра Порошенко в том, что результаты выборов в первом туре были сфальсифицированы в лучшую для него сторону.
"Результаты Порошенко были сфальсифицированы", -сказала экс-премьер, занявшая третье место по результатам голосования. Она не прошла во второй тур голосования.
Она также заявила, что результаты не сможет оспорить суд, так как его контролирует Порошенко. Свои усилия Тимошенко планирует сконцентрировать на парламентских выборах, которые пройдут в Украине осенью.
Как сообщает РБК, Тимошенко добавила, что Порошенко применил некие технологии, которые привели к изменению результатов на президентских выборах. Она говорит, что к ним относится регистрация такого большого числа кандидатов, чтобы рассредоточить голоса избирателей.
Тимошенко также опровергла слухи о том, что будет поддерживать Зеленского или Порошенко.
"Я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИКа будут во втором туре, не справятся с этими вызовами и не остановят ни войны, ни беды. Поэтому брать ответственность за любые советы сейчас я не могу", — её процитировало издание "Украинские новости".
Второй тур пройдет 21 апреля. В нём встретятся Зеленский и Порошенко.
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