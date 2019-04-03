Мэром Чикаго впервые стала чернокожая женщина гомосексуальной ориентации

2 апреля на выборах мэра Чикаго выиграла 56-летняя юрист Лори Лайтфут. Она стала первой афроамериканской с открытой гомосексуальной ориентацией, которая занимает эту должность.
Бывший прокурор, что ранее в политике не была задействована, получила 74% голосов избирателей, значительно обогнав конкурентку Тони Преквинкл.
Преквинкл получила только 26% голосов.
Начиная с 1837 года, должность мэра в Чикаго женщина занимала только один раз и, всего один раз побеждал афроамериканский кандидат.
B cвоей предвыбopнoй прогpaммe oнa пообещала иcкopeнить кoppупцию и нарушeния в мэpии.