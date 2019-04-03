Мэром Чикаго впервые стала чернокожая женщина гомосексуальной ориентации

Бывший прокурор, что ранее в политике не была задействована, получила 74% голосов избирателей, значительно обогнав конкурентку Тони Преквинкл.

Начиная с 1837 года, должность мэра в Чикаго женщина занимала только один раз и, всего один раз побеждал афроамериканский кандидат.