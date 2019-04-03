Ср, 3.04.2019
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Мэром Чикаго впервые стала чернокожая женщина гомосексуальной ориентации

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Лopи Лaйтфут

ФОТО: AP/Scanpix

2 апреля на выборах мэра Чикаго выиграла 56-летняя юрист Лори Лайтфут. Она стала первой афроамериканской с открытой гомосексуальной ориентацией, которая занимает эту должность. 

Бывший прокурор, что ранее в политике не была задействована, получила 74% голосов избирателей, значительно обогнав конкурентку Тони Преквинкл. 

Преквинкл получила только 26% голосов.

Начиная с 1837 года, должность мэра в Чикаго женщина занимала только один раз и, всего один раз побеждал афроамериканский кандидат.

B cвоей предвыбopнoй прогpaммe oнa пообещала иcкopeнить кoppупцию и нарушeния в мэpии.

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