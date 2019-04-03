Ср, 3.04.2019
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Трагическая авария в Лимбажском крае: насмерть сбит водитель мопеда

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник, 2 апреля, в Латвии зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в авариях погиб один и пострадали девять человек, сообщает Госполиция.

Трагическая авария произошла в Вилькенской волости Лимбажского края, где около восьми часов утра водитель автомобиля VW Caddy сбил водителя мопеда, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала десять водителей, за превышение скорости на водителей оформлено 188 протоколов.

В целом полиция вчера оформила 639 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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