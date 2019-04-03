Трагическая авария в Лимбажском крае: насмерть сбит водитель мопеда

Во вторник, 2 апреля, в Латвии зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в авариях погиб один и пострадали девять человек, сообщает Госполиция.
Трагическая авария произошла в Вилькенской волости Лимбажского края, где около восьми часов утра водитель автомобиля VW Caddy сбил водителя мопеда, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала десять водителей, за превышение скорости на водителей оформлено 188 протоколов.
В целом полиция вчера оформила 639 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.