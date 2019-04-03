Сутенеры заработали полмиллиона, прикрываясь местом для развлечений

В октябре 2017 года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали три человека по подозрению в сутенёрстве длительностью в три года. Были задержаны владелец, администратор и бухгалтер развлекательного места.

В ходе расследования статус подозреваемого был применён и к охраннику клуба.

Во время расследования выяснилось, что упомянутые личности в целях заработка предлагали услуги проституток иностранцам, таким образом, заработав 475 000 евро. Изъято было только 200 000 евро.

Также стражи правопорядка выяснили, что нелегальная деятельность проходила как в помещениях развлекательных мест, так и в других местах по заказу клиента.

В течение длительного времени в предоставлении услуг сексуального характера за плату участвовало 15 женщин.

Развлекательное место доступно было не каждому - попасть можно было, только договорившись заранее.

В октябре 2017 года к мужчине 1971 года рождения была применена мера пресечения в виде ареста, но мужчина вышел под залог. К двум женщинам 1950 и 1987 года рождения, а также к мужчине 1987 года рождения были применены меры пресечения, несвязанные с лишением свободы.

После получения достаточного количества доказательств и проведения всех необходимых уголовных расследований, 29 марта этого года, было решено передать дело прокурору, чтобы начать уголовное преследование.