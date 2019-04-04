Ивар Иябс: "ЕС должен работать на людей, а не на бетон или асфальт"

- Мои амбиции – работать в направлении, которое я уже наметил, а именно – способствовать выравниванию в ЕС через умения, образование и инновации, и делать это намного в большей мере, чем это было до сих пор. Практически это может выражаться в работе в комитете по образованию и культуре.

В контексте Латвии очень важно также измерение безопасности, которое связано с комитетом по основным правам и безопасности. В этом контексте на уровне ЕС актуализировались вопросы о новых угрозах. Угрозы и стресс, исходящие с одной определенной стороны неба, - уже не только история о танках и ракетах, а о кибербезопасности, о том, достаточно ли надежными будут энергосистемы и инфраструктура, если кто-то захочет в них вмешаться.

Это вещи, актуализировавшиеся в последние годы, и в этих вещах надо двигаться вперед, также сотрудничая с НАТО, являющимся крупным игроком. Это то, что я хотел бы делать. ЕС нужны новые и амбициозные цели в человеческом измерении, чтобы ЕС в большей мере работал на людей, а не на бетон или асфальт, что тоже нужно, но не всегда является самым разумным способом использования денег. В противном случае мы видим печальную тенденцию – люди уезжают из Латвии вопреки всем историям успеха. Мы не замечаем, что это не только те люди, которые уезжают выполнять неквалифицированную работу, это также молодые люди, которые не могут найти применение своим способностям.

- Как вы оцениваете свои шансы быть избранным в ЕП?

- В других списках есть очень достойные кандидаты, но и у "Для развития/За!" хорошие шансы. Ближайшие два месяца будут интересны тем, что мы попытаемся показать, что это наше дело. Больше не должно быть так, как традиционно было на выборах ЕП, когда выдвигают какого-то известного человека, все за него радуются и бросают в урну избирательные бюллетени... Должен быть обмен идеями и дискуссия о прежней жизни Латвии в ЕС и о том, как должен выглядеть ЕС. Плеяда людей достаточно хорошая, то есть это люди не третьего ранга, неизвестно откуда появившиеся.

- Может ли предложение кандидатов партий на выборах ЕП повысить активность избирателей на этих выборах?

- Тут у меня включается ход мыслей политолога. Эти выборы будут довольно поляризованными, и нам кажется, что поляризация приумножает участие. Так мы думали на прошлогодних выборах Сейма, но это не осуществилось.

Я допускаю, что на сей раз нет больших оснований думать, что на выборы придет огромное количество людей, но это, увы, тенденция во всей Европе.

- Какие риски вы усматриваете в предстоящих выборах ЕП? Можем ли мы ожидать, например, активных попыток России вмешаться в них?