Юристы на этой неделе закончат оценку ответов Ушакова на вопросы о РД

Министерство получило ответы Ушакова в понедельник. После того, как юристы завершат их оценку, министр примет решение о дальнейших действиях относительно Ушакова.

Как сообщалось, МОСРР констатировало ряд возможных нарушений закона в надзоре над RS и в работе Рижской думы, по которым Ушаков должен был дать объяснения до 28 марта.

Ушаков считает подготовленный Пуце запрос юридически слабым и политизированным.

Он отрицает все обвинения Министерства охраны среды и регионального развития, большая часть из которых связана с ранними событиями как в 2013, так и в 2016 году. В пятницу в разговоре с прессой Ушаков отметил, что речь может идти только о деятельности думы с 2017 года, кроме того, нельзя отзываться на формальные нарушения закона.

Юрису Пуце, по словам Ушакова, стоило бы подумать о своих дальнейших действиях, если он собирается принимать решение об отставке мэра одной из столиц Европы. Противоправное решение он оспорит в суде.

"Я никоим образом не собираюсь отказываться от ответственности за проделанное с 2009 года, но если мы говорим о том, что министр вправе принимать решения о действиях только во время нынешнего созыва, то почему запрашиваются разъяснения о событиях 2013 и 2016 гг.?", - сказал мэр.

По словам градоначальника, очевидно, вопросы Пуце указывают на то, что он пытался найти формальные нарушения в процедуре, чтобы каким-то образом удалось обосновать увольнение председателя думы.

"В то же время, в совет по проведению административно-территориальной реформы он включил таких мэров, которых судят за преступления уголовного характера", - заявил Ушаков.

Ушаков также отрицает обвинения в нарушении закона в покрытии убытков Rīgas satiksme, которые основывались на том, что самоуправление якобы ни разу не принимало решение об увеличении основного капитала предприятия, а только о вложениях в его капитал, чтобы компенсировать необходимые для социальных функций средства.