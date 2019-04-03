РД: изменится организация движения на Островном мосту

Продолжаются работы по реконструкции комплекса Островного моста, в связи с чем меняется организация движения в начальной точке Островного моста из Центра в Пардаугаву.
Как информирует Департамент сообщения Рижской думы, изменения организации движения включают в себя ликвидацию полосы общественного транспорта для заезда на Островной мост с улицы Лачплеша.
Автомобили, следующие в направлении Пардаугавы по левой крайней полосе, смогут через мост попасть в Пардаугаву, но без возможности повернуть на улицу Мукусалас, в свою очередь те, кто выберет для движения крайнюю правую полосу смогут переехать через мост в Пардаугаву и сделать поворот на улицу Мукусалас.
Планируется, что они будут действовать до 17 апреля.
Департамент отмечает, что на объекте в соответствии с нормативными актами установлены информационные стенды, а также горизонтальная маркировка дорог, которая информирует об изменениях в организации движения.