РД: изменится организация движения на Островном мосту

Как информирует Департамент сообщения Рижской думы, изменения организации движения включают в себя ликвидацию полосы общественного транспорта для заезда на Островной мост с улицы Лачплеша.

Автомобили, следующие в направлении Пардаугавы по левой крайней полосе, смогут через мост попасть в Пардаугаву, но без возможности повернуть на улицу Мукусалас, в свою очередь те, кто выберет для движения крайнюю правую полосу смогут переехать через мост в Пардаугаву и сделать поворот на улицу Мукусалас.

Планируется, что они будут действовать до 17 апреля.