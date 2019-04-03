Юнкер: сценарий "жесткого" Brexit становится очень вероятным

"12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе. Если этого не случится к этому времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет", – заявил он, сообщает korrespondent.net.

По словам Юнкера, сценарий "жесткого" Brexit, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения, становится "очень вероятным".

"Сценарий "без сделки" в полночь 12 апреля теперь является очень вероятным. Это не тот исход, который я хочу. Но это исход, к которому, я убежден, Евросоюз готов", – добавил глава Еврокомиссии.

Юнкер подчеркнул, что, если парламент Великобритании все же одобрит сделку до 12 апреля, то Брюссель сможет перенести Brexit на 22 мая.

"Если Великобритания сможет одобрить соглашение до 12 апреля, то в этом случае Евросоюз должен будет согласиться на продление до 22 мая", – сказал он.

Как известно, Великобритания должна выйти из состава ЕС 29 марта. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза.

В этот день члены Палаты общин британского парламента в третий раз не одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против высказался 344 парламентария, за - 286 законодателей.

Перед принятием решения премьер Тереза Мэй, обращаясь к парламентариям, заявила, что речь идет о последнем шансе гарантировать урегулированный Brexit.

Между тем, глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter прокомментировал решение парламента Великобритании по сделке по Brexit.