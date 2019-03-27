У Сейма прошел пикет людей в желтых жилетах в защиту животных

Люди пришли с разными плакатами, например, "14 дней - найденным, 30 дней - конфискованным. Почему?". Таким образом поддерживая идею продлить срок пребывания в приюте животных, которых с улицы доставили в приют, до 30 дней, увеличивая шанс найти хозяина.

Другие плакаты: "Хорошие руки = приюты и общества", "Моя жизнь, человек, зависит от Тебя" За решеткой пусть сидит безответственный хозяин". Некоторые протестующие взяли с собой своих собак.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В мероприятии мог участвовать каждый, кого не устраивало положение в сфере защиты животных в Латвии, в том числе безнаказанность лиц, которые позволяют себе жестокое обращение с ними. При этом соцсети полны объявлений о сбыте котят и щенков, как товара на рынке.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

24 латвийских организации по защите животных подали в Сейм конкретные предложения, чтобы избежать ситуации, когда у нас множатсянезарегистрированные питомники по выращиванию собак и кошек, чья деятельность не регламентируется.

Кроме того, предлагается ужесточить наказание за жестокое обращение с животным, конфисковать их в подобных случая с запретом содержать подобным людям животных в дальнейшем.