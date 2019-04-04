В США подросток заявил, что он - пропавший без вести ребенок

В 2011 году мама забрала из школы в пригороде Чикаго своего шестилетнего сына Тимоти Пицена, затем отвезла в зоопарк и аквапарк. На следующий день женщину нашли мёртвой в гостинице. Она сделала самоубийство. В предсмертной записке она написала, что с ребёнком всё будет хорошо, однако никто его никогда не найдёт. На этой неделе в полицию пришёл 14-летний мальчик, который заявляет, что именно он - Тимоти, передаёт агентство AP.