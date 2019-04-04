В США подросток заявил, что он - пропавший без вести ребенок
В 2011 году мама забрала из школы в пригороде Чикаго своего шестилетнего сына Тимоти Пицена, затем отвезла в зоопарк и аквапарк. На следующий день женщину нашли мёртвой в гостинице. Она сделала самоубийство. В предсмертной записке она написала, что с ребёнком всё будет хорошо, однако никто его никогда не найдёт. На этой неделе в полицию пришёл 14-летний мальчик, который заявляет, что именно он - Тимоти, передаёт агентство AP.
Подросток сообщил стражам правопорядка, что сбежал от двух похитителей, удерживавших его семь лет.
На данный момент в расследовании участвуют полицейские из Кентукки, Огайо и Иллинойса и сотрудники ФБР.
"Мы получали тысячи звонков о том, что его видели в различных местах", - сказал сержант полиции города Орора (штат Иллинойс). "Мы понятия не имеем, что происходит. Может быть это Пицен. Однако это может быть и ложь".
Бабушка Пицена Алана Андерсон заявила, что семья от полиции получила "слишком мало" информации. "Мы знаем только то, что нашёлся 14-летний мальчик", - говорит она. "Не хотим слишком обнадеживаться, пока ничего не узнаем. Мы не хотим, чтобы появилось ещё больше надежды. Ранее уже появлялись ложная информация и надежды".
По данным полиции, похитители - двое белых мужчин, похожих на бодибилдеров. У одного тату с паутиной на шее, у другого — тату со змеей на руке. Мальчик также описал полиции их машины и рассказал, они где остановились. По его словам - в отеле сети Red Roof Inn.
Мальчик рассказал о побеге от похитителей в среду утром.
Портал Meduza сообщает, что тётя ребёнка рассказала СМИ, о том, что будет проведён ДНК-тест. Результаты ожидаются вечером 4 апреля.