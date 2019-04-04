Карты раскрыты: президент Эстонии рассказала, о чем намерена говорить с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, ставшая объектом критики из-за намерения встретиться с президентом России, рассказала, о чём намерена говорить с Владимиром Путиным, передаёт Rus.Postimees.
"Мы обсудим двухсторонние отношения, потому что не стоит забывать, что у Эстонии и России все-таки есть двухсторонние отношения. Это приграничное сотрудничество, это культурное сотрудничество. Нам предстоит следующий бюджетный период Евросоюза, в котором, как я надеюсь, будет продолжена совместная эстонско-российская программа ЕС", - сказала Керсти Кальюлайд "Актуальной камере на русском языке", которую цитирует Rus.ERR, подчеркнув, что при этом, по словам главы государства, важно оставаться верными своим ценностям.
Кальюлайд добавила, что в Эстонии никогда не забывают как об Украине, так и о Грузии, поэтому в рамках визита было бы логичным попытаться понять, какие могут быть пути решения для выполнения Минских соглашений.