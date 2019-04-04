Карты раскрыты: президент Эстонии рассказала, о чем намерена говорить с Путиным

"Мы обсудим двухсторонние отношения, потому что не стоит забывать, что у Эстонии и России все-таки есть двухсторонние отношения. Это приграничное сотрудничество, это культурное сотрудничество. Нам предстоит следующий бюджетный период Евросоюза, в котором, как я надеюсь, будет продолжена совместная эстонско-российская программа ЕС", - сказала Керсти Кальюлайд "Актуальной камере на русском языке", которую цитирует Rus.ERR, подчеркнув, что при этом, по словам главы государства, важно оставаться верными своим ценностям.