Мученики по жизни: 4 знака Зодиака, которым нравится страдать
Представители некоторых знаков Зодиака сознательно не хотят быть счастливыми. Им трудно угодить, и пострадать без причины для них - в порядке вещей. Эти люди обвинят всех, кто мешает им наслаждаться моментом страданий, а депрессия для них - одно из комфортных состояний, из которого они не хотят выбираться. О ком же речь? Астрологи выделяют четырех представителей звездного небосклона, которые по праву заслужили статус страдальцев.
Дева
Главная причина их страданий кроется в их голове. Постоянное мышление и анализирование ситуаций мешает Девам полноценного отдыхать. Им трудно отпустить прошлое, поэтому они на него постоянно оглядываются. А если их мысли еще остались в прошлом, то они не могут жить настоящим, поэтому и страдают. Девы никогда не могут быть настроены оптимистично, потому как пребывают в вечном страхе, что в жизни может случиться что-то плохое.
Жизнь у них поделена на два оттенка, где чередуются белые и черные тона. И если они счастливы сегодня, то в скором времени нужно ожидать неприятностей. И этот факт их очень угнетает.
А если в жизни Дев наступает полный штиль, то они начинают паниковать и готовиться к худшему. Спокойная атмосфера для них непривычна, и очень часто в ней они видят подвох. Ощущать счастье Девы хотят от случая к случаю, а не каждый день. Ведь если счастливые моменты затягиваются слишком надолго, им кажется, что они видят иллюзию.
Постоянное метание из одного состояния в другое наталкивает Дев на мысль, что пришло время страдать. И никто их не сможет убедить в обратном, а тем более помочь.
В их мировоззрении невозможно разобраться.
Рак
Сложно смотреть оптимистически вперед, когда постоянно получается пятиться назад. Раки мечтают о многом, но боятся все испытать. Они могут быстро браться за любое дело, но с такой же скоростью его откладывать на потом. Для представителей этого знака важно где-то в сторонке переждать неприятности, а потом снова взяться за неоконченное дело. Но вся интересная жизнь проходит мимо, потому что им страшновато в ней участвовать. Поэтому
Раки часто сетуют на скучную и однообразную жизнь, в которой нет проблеска. А если советчики дают им полезные рекомендации, те обвиняют их в бессердечности.
При этом больше всего эти люди страдают из-за отсутствия любви - они не мыслят свою жизнь без такого прекрасного чувства. В этом и заключен их тайный смысл быть всегда любимыми, а также отвечать взаимностью.
И если на горизонте подобного чувства не предвидится, то Раки начинают страдать. И настолько глубоко это делают, что могут серьезно заболеть.
Их разбитое сердце может привести к настоящей гибели. И родственникам этих страдальцев придется нелегко, поскольку ни уговоры, ни мольбы не смогут смягчить степень страдания Раков. Выйти из подобного состояния они смогут только сами, исчерпав все силы.
Козерог
Козероги - настоящие специалисты по созданию проблем в жизни.
Они настолько исполнительны и не могут сидеть без дела, что сами ищут себе проблему. И сразу за нее берутся, чтобы решить, причем независимо от степени сложности.
И легких путей Козероги никогда не ищут, и не факт, что пойдут по самой трудной дороге. А когда очередная сложность им покоряется, они гордятся и огорчаются сразу. Поэтому если так легко у них получилось, то ничего в этом сложного нет?
Козероги сами себе создают проблемы, и сами их решают. И если начинают сетовать на жизнь, то обязательно ее во всем обвиняют.
Главной проблемой этих страдальцев является то, что они не умеют радоваться жизни, получать удовольствие от сегодняшнего дня и быть благодарным за грядущий.
Поэтому быть в своей тарелке Козерог сможет только в том случае, если увидит реакцию окружающих со стороны. В противном случае ему нет смысла стараться.
Рыбы
Страдать они любят, и будут делать это до тех пор, пока не вызовут жалость у своего окружения. Рыбы прекрасно понимают, что их страдания могут помочь им решить некоторые проблемы в жизни. Они правильно рассчитывают, что объект страдания почти всегда может получить нужную помощь.
Оттачивая свое мастерство, Рыбы начинают страдать на профессиональном уровне. Хотя иногда они и не нуждаются в помощи, но им нужен сам процесс.
А еще, если будут заинтересованные зрители, то представители этого знака во всей красе продемонстрируют свой актерский талант. Сами же Рыбы сознательно будут отказываться от счастья. А если у них все будет хорошо, то о чем тогда страдать?
Близкие из окружения рано или поздно понимают преднамеренные маневры этих людей, и им надоедает постоянно потакать этим нытиками и слушать их жалобы на судьбу. Хотя все душераздирающие страдания напоминают отлично отшлифованный процесс манипуляций. Думающим людям не нужны помощники - они и так могут справиться со своим состоянием. Благодаря природной интуиции
Рыбы могут предвидеть все несчастья или обходить их стороной. Но это им неинтересно! Им нужна публика, на которую они будут играть свой продуманный спектакль.
В этом кроется вся их жизнь и значимость в этом мире.