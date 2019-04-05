Мученики по жизни: 4 знака Зодиака, которым нравится страдать

Дева

Главная причина их страданий кроется в их голове. Постоянное мышление и анализирование ситуаций мешает Девам полноценного отдыхать. Им трудно отпустить прошлое, поэтому они на него постоянно оглядываются. А если их мысли еще остались в прошлом, то они не могут жить настоящим, поэтому и страдают. Девы никогда не могут быть настроены оптимистично, потому как пребывают в вечном страхе, что в жизни может случиться что-то плохое.

Жизнь у них поделена на два оттенка, где чередуются белые и черные тона. И если они счастливы сегодня, то в скором времени нужно ожидать неприятностей. И этот факт их очень угнетает.

А если в жизни Дев наступает полный штиль, то они начинают паниковать и готовиться к худшему. Спокойная атмосфера для них непривычна, и очень часто в ней они видят подвох. Ощущать счастье Девы хотят от случая к случаю, а не каждый день. Ведь если счастливые моменты затягиваются слишком надолго, им кажется, что они видят иллюзию.

Постоянное метание из одного состояния в другое наталкивает Дев на мысль, что пришло время страдать. И никто их не сможет убедить в обратном, а тем более помочь.

В их мировоззрении невозможно разобраться.

Рак

Сложно смотреть оптимистически вперед, когда постоянно получается пятиться назад. Раки мечтают о многом, но боятся все испытать. Они могут быстро браться за любое дело, но с такой же скоростью его откладывать на потом. Для представителей этого знака важно где-то в сторонке переждать неприятности, а потом снова взяться за неоконченное дело. Но вся интересная жизнь проходит мимо, потому что им страшновато в ней участвовать. Поэтому

Раки часто сетуют на скучную и однообразную жизнь, в которой нет проблеска. А если советчики дают им полезные рекомендации, те обвиняют их в бессердечности.

При этом больше всего эти люди страдают из-за отсутствия любви - они не мыслят свою жизнь без такого прекрасного чувства. В этом и заключен их тайный смысл быть всегда любимыми, а также отвечать взаимностью.

И если на горизонте подобного чувства не предвидится, то Раки начинают страдать. И настолько глубоко это делают, что могут серьезно заболеть.

Их разбитое сердце может привести к настоящей гибели. И родственникам этих страдальцев придется нелегко, поскольку ни уговоры, ни мольбы не смогут смягчить степень страдания Раков. Выйти из подобного состояния они смогут только сами, исчерпав все силы.

Козерог

Козероги - настоящие специалисты по созданию проблем в жизни.

Они настолько исполнительны и не могут сидеть без дела, что сами ищут себе проблему. И сразу за нее берутся, чтобы решить, причем независимо от степени сложности.