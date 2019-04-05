Урбанович об отстранении Ушакова: скандал с Rīgas satiksme - просто предлог

Он считает, что "Согласие" нежелательно для национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и еще некоторых политических партий.

По его словам, принятое в декабре 2018 года на съезде ВЛ-ТБ/ДННЛ решение призвать возглавлявшееся тогда Каспаром Герхардсом (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Министерство охраны среды и регионального развития направить в правительство законопроект о роспуске Рижской думы было "публичным сигналом начать сведение политических счетов с "Согласием".

В свою очередь уголовный процесс о взяточничестве должностных лиц муниципального Rīgas satiksme использован как предлог для этого, считает Урбанович. В качестве орудия в этом процессе использована исполнительная власть и подчиненные ей репрессивные органы, добавил он.

Урбанович считает также, что в публичном пространстве умышленно формируется образ врага. Подозрения в коррупции еще не доказаны в суде, однако виновный уже персонифицирован - председатель Рижской думы, отметил он.

"Не теряя веру в то, что Латвия - демократическое правовое государство и в нем существует независимый и подчиненный только закону суд, принятое исполнительной властью решение - административный акт - будет в установленном законом порядке обжалован в суде. Нет сомнений в том, что если суд будет руководствоваться правом и законом и, подобно исполнительной власти, не подчинится резолюции какой-то партии, социальная и юридическая справедливость укрепится", - говорится в заявлении "Согласия".

В пятницу в 12.00 в 220-м кабинете в здании Рижской думы состоится пресс-конференция с участием Ушакова и вице-мэров Риги Олега Бурова и Вадима Баранника, сообщили агентству LETA в Рижской думе.