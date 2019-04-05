Туск предложил Великобритании отложить Brexit на год

План Туска предусматривает, что Великобритания сможет покинуть ЕС и быстрее, если парламент утвердит соглашение по Brexit, однако на это еще необходимо согласие лидеров стран-участниц на запланированном на следующей неделе внеочередном саммите.

В свою очередь в Великобритании продолжаются переговоры премьер-министра Терезы Мэй и оппозиции о возможном выходе из тупика Brexit.

Главный советник правительства по юстиции Джеффри Кокс в разговоре с ВВС признал, что в случае, если переговоры завершатся неудачно, Brexit, скорее всего, придется отложить на более долгое время.

Сейчас предусмотрено, что Великобритания должна выйти из ЕС 12 апреля, однако парламент по-прежнему не утвердил достигнутое Мэй соглашение по Brexit.

Чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения, дату выхода нужно отложить на более долгое время, однако Мэй хочет, чтобы Brexit отложили на по-возможности кратчайший срок.

Чтобы добиться этого, премьеру необходимо достичь соглашения с лидером лейбористов Джереми Корбином и организовать до 10 апреля голосование в парламенте по уже трижды отклоненному соглашению по Brexit.