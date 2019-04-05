"Каждый день - подарок!". Как чувствует себя первая латвийка, пережившая трансплантацию легких

В середине апреля исполнится 5 лет, как Зане перенесла операцию на благотворительные деньги в размере 120 000 евро.

В 2014 году состояние женщины было тяжелым, однако, к счастью, операция прошла успешно, сейчас она чувствует себя прекрасно.

Зане активно занимается спортом и возобновила работу в гостинице.

"Конечно, я очень рада. И с каждым годом - особеннее. Это как второй день рождения и спасибо всем людям, кто помог мне, поддержал и не пожалел средств. Оценить это нельзя... Каждый день - это чудо, подарок" - рассказала Зане журналистам.

Ее случай - первый и пока единственный в истории Латвии. К сожалению, тогда, 5 лет, назад наши должностные лица отказались от присоединения к европейской сети по трансплантации. Об этом рассказал кардиолог Андрис Скриде.

"Трагедия в том, что даже за деньги нигде мы не можем ни одного пациента внести в очередь. Было такая возможность 5 лет назад, но тогда ее отклонили", - рассказал врач.

С прошлого года финансирование на подобные операции выделяет государство. В этом году предусмотрено выделение средств для двух пациентов.

Минздрав надеется присоединиться в скандинавской сети трансплантации, однако мы, в отличии от Эстонии, которая уже сделала это, еще только в начале пути.

"Государство работает над созданием Патологического центра, а это - шаг в этом направлении. Сейчас обсуждаем обучение специалистов" - заявил передаче представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

Стоит отметить, что пациентские очереди на донорские органы большие по всей Европе. Здесь и в Скандинавии весьма неохотно включают в подобные сети новые страны.