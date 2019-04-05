Пт, 5.04.2019
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К Ушакову ни по одному из расследуемых KNAB дел не применен процессуальный статус

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Иллюстративный материал

ФОТО: LETA

Процессуальный статус ни по одному из расследуемых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовных дел в отношении отстраненного от должности председателя Рижской думы Нила Ушакова не применен, сообщили агентству ЛETA в KNAB.

По закону, процессуальным статусом является статус подозреваемого, лица, в отношении которого начат уголовный процесс, обвиняемого и свидетеля.

Как сообщалось, в конце прошлого года KNAB начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksmes, к которым причастны представители чешского и польского предприятий-поставщиков, должностные лица Рижской думы и RS. Взятки давались за поставки RS нового общественного транспорта.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

В рамках дела расследуется взяточничество должностных лиц и легализация преступно нажитых средств.

Напомним, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал указ об отстранении Нила Ушакова ("Согласие") от обязанностей председателя Рижской думы.

Обжаловать решение министра Пуце можно в течение 30 дней в административном суде. Если решением суда оно будет отменено, председатель думы получит зарплату за период, в течение которого он был отстранен от выполнения должностных обязанностей.

Галерея: Пресс-конференция Нила Ушакова после отстранения от должности

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