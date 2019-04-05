Отстраненный от должности мэр Риги Ушаков будет судиться

Он считает, что решение об отстранении было абсолютно противозаконным, использованные аргументы - непрофессиональны, их в суде можно оспорить.

"Абсолютно понятно, что я обращусь в суд и абсолютно уверен, что в суде будет доказано беззаконие, которое допустил министр, подписывая этот указ (об отстранении - прим. ред)", - заявил Ушаков.

Он также добавил, что исполняющим обязанности мэра столицы будет вице-мэр Олег Буров.

Напомним, в ночь на 5 апреля стало известно, что министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал указ об отстранении Нила Ушакова ("Согласие") от обязанностей председателя Рижской думы. Об этом сообщает Latvijas Vēstnesis.

Обжаловать решение министра Пуце можно в течение 30 дней в административном суде. Если решением суда оно будет отменено, председатель думы получит зарплату за период, в течение которого он был отстранен от выполнения должностных обязанностей.

С вступлением в силу указа министра Ушаков станет рядовым депутатом Рижской думы.

Как сообщалось, МОСРР констатировало ряд возможных правонарушений в надзоре за Rīgas satiksme и работе Рижской думы и запросило у Ушакова до 28 марта дать разъяснения. Пуце не исключал отстранение Ушакова от должности мэра.

Состоящее из 30 страниц с юридическим обоснованием письмо было отправлено МОСРР по почте 28 марта.

Мэр Риги Нил Ушаков ранее говорил, что отразил все претензии Пуце. Это следовало из письма, направленного Ушаковым МОСРР.