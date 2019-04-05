Отстраненный от должности мэр Риги Ушаков будет судиться
Отстраненный от должности мэр Риги Нил Ушаков готов судиться и уверен, что правосудие будет на его стороне - об этом он заявил в телефонном интервью передаче Rīta panorāma (LTV).
Он считает, что решение об отстранении было абсолютно противозаконным, использованные аргументы - непрофессиональны, их в суде можно оспорить.
"Абсолютно понятно, что я обращусь в суд и абсолютно уверен, что в суде будет доказано беззаконие, которое допустил министр, подписывая этот указ (об отстранении - прим. ред)", - заявил Ушаков.
Он также добавил, что исполняющим обязанности мэра столицы будет вице-мэр Олег Буров.
Напомним, в ночь на 5 апреля стало известно, что министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал указ об отстранении Нила Ушакова ("Согласие") от обязанностей председателя Рижской думы. Об этом сообщает Latvijas Vēstnesis.
Обжаловать решение министра Пуце можно в течение 30 дней в административном суде. Если решением суда оно будет отменено, председатель думы получит зарплату за период, в течение которого он был отстранен от выполнения должностных обязанностей.
С вступлением в силу указа министра Ушаков станет рядовым депутатом Рижской думы.
Как сообщалось, МОСРР констатировало ряд возможных правонарушений в надзоре за Rīgas satiksme и работе Рижской думы и запросило у Ушакова до 28 марта дать разъяснения. Пуце не исключал отстранение Ушакова от должности мэра.
Состоящее из 30 страниц с юридическим обоснованием письмо было отправлено МОСРР по почте 28 марта.
Мэр Риги Нил Ушаков ранее говорил, что отразил все претензии Пуце. Это следовало из письма, направленного Ушаковым МОСРР.
Также ранее Ушаков настаивал на том, что решение о его отставке будет противоправным, и обещал оспорить его в суде, предупреждая о скандале европейского масштаба.