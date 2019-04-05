"В Рижской думе ничего не изменится". Почему не надо переоценивать снятие Ушакова с должности

Reality check:

1) RD pēc būtības nekas nav mainījies un nemainīsies līdz pat nākamajām vēlēšanām, S turpina (iz)saimniekot;

2) Ušakovs un S ir ieguvuši labu retorisko platformu nākamajiem gadiem, kamēr ritēs tiesāšanās;

3) Pūce ir ieguvis pagaidu + vēlētāju acīs.

Viss. — Jānis Polis (@JanisPolis) April 5, 2019

Один из пользователей социальной сети Twitter дал очень короткую справку о том, как расценивать последние события в Рижской думе, своеобразный Reality check:

"1) В Рижской думе по сути ничего не поменялось и не поменяется до следующих выборов, "Согласие" продолжит разбазаривание;

2) Ушаков и "Согласие" получили хорошую риторическую платформу на будущие года, пока будут проходить судебные разбирательства;

3) Пуце получил временный "+" в глазах избирателей;

Все".

Нельзя не признать его проницательности!

Работа в Рижской думе - status quo

Политолог Филипп Раевский в эфире латвийского телевидения сказал, "если мы смотрим на Рижскую думу, ничего не изменится, так и остается 32 против 28 [голоса депутатов]".

Комментируя актуальные события в Рижской думе, политолог Юрис Розенвалдс латвийскому телевидению также отметил - если не начнутся противоречия между "Согласием" и "Честь служить Риге",

ничего особенного в самоуправлении не произойдет. Сейчас у этих партий большинство, к тому же они консолидируются, понимая, что терять нечего.

Опрошенные агентством LETA представители оппозиции в думе также признали, что смена персоналий в руководстве Рижской думы работу самоуправления в целом не изменит, так как у власти по-прежнему остается блок "Согласия" и "Честь служить Риге".

Руководитель фракции Новой консервативной партии в думе Янис Озолс сказал, что "машина голосования" останется прежней и при Олеге Бурове:

"Конечно, при сотрудничестве человеческий фактор важен, но в целом я считаю, это будет такой переходный период до назначения нового мэра".

Один из ярчайших критиков Ушакова в думе, депутат Вилнис Кирсис ("Новое Единство") отметил, что

"все изменится только тогда, когда нынешняя коалиция окажется в оппозиции. Ротация персоналий ничего не изменит. На разумный путь развития Ригу можно будет поставить только после очередных выборов".

Руководитель фракции Visu Latvijai Наурис Пунтулис высказался, что чисто по-человечески Буров может быть более открыт к сотрудничеству:

"В последние годы Ушаков стал чаще воздерживаться от компромиссов, стал слишком самоуверенным и по-человечески более упрям, что зачастую и создавало плохое сотрудничество. Буров более расположен к беседам".

Политолог Филипп Раевский отметил, что "теперь, возможно, может поменяться расклад сил в коалиции между партией "Честь служить Риге" и "Согласия", в пользу первой".