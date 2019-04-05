"В Рижской думе ничего не изменится". Почему не надо переоценивать снятие Ушакова с должности

Пока горячие сторонники и такие же противники решения министра Юриса Пуце отстранить Нила Ушакова ("Согласие") от должности мэра Риги бьют себя в грудь - кто от радости, кто от злости - предлагаем комментарии политологов и политиков о том, что такое положение дел выгодно обеим сторонам конфликта, и ничего глобального на самом деле не случилось.
Reality check:— Jānis Polis (@JanisPolis) April 5, 2019
1) RD pēc būtības nekas nav mainījies un nemainīsies līdz pat nākamajām vēlēšanām, S turpina (iz)saimniekot;
2) Ušakovs un S ir ieguvuši labu retorisko platformu nākamajiem gadiem, kamēr ritēs tiesāšanās;
3) Pūce ir ieguvis pagaidu + vēlētāju acīs.
Viss.
Один из пользователей социальной сети Twitter дал очень короткую справку о том, как расценивать последние события в Рижской думе, своеобразный Reality check:
"1) В Рижской думе по сути ничего не поменялось и не поменяется до следующих выборов, "Согласие" продолжит разбазаривание;
2) Ушаков и "Согласие" получили хорошую риторическую платформу на будущие года, пока будут проходить судебные разбирательства;
3) Пуце получил временный "+" в глазах избирателей;
Все".
Нельзя не признать его проницательности!
Работа в Рижской думе - status quo
Политолог Филипп Раевский в эфире латвийского телевидения сказал, "если мы смотрим на Рижскую думу, ничего не изменится, так и остается 32 против 28 [голоса депутатов]".
Комментируя актуальные события в Рижской думе, политолог Юрис Розенвалдс латвийскому телевидению также отметил - если не начнутся противоречия между "Согласием" и "Честь служить Риге",
ничего особенного в самоуправлении не произойдет. Сейчас у этих партий большинство, к тому же они консолидируются, понимая, что терять нечего.
Опрошенные агентством LETA представители оппозиции в думе также признали, что смена персоналий в руководстве Рижской думы работу самоуправления в целом не изменит, так как у власти по-прежнему остается блок "Согласия" и "Честь служить Риге".
Руководитель фракции Новой консервативной партии в думе Янис Озолс сказал, что "машина голосования" останется прежней и при Олеге Бурове:
"Конечно, при сотрудничестве человеческий фактор важен, но в целом я считаю, это будет такой переходный период до назначения нового мэра".
Один из ярчайших критиков Ушакова в думе, депутат Вилнис Кирсис ("Новое Единство") отметил, что
"все изменится только тогда, когда нынешняя коалиция окажется в оппозиции. Ротация персоналий ничего не изменит. На разумный путь развития Ригу можно будет поставить только после очередных выборов".
Руководитель фракции Visu Latvijai Наурис Пунтулис высказался, что чисто по-человечески Буров может быть более открыт к сотрудничеству:
"В последние годы Ушаков стал чаще воздерживаться от компромиссов, стал слишком самоуверенным и по-человечески более упрям, что зачастую и создавало плохое сотрудничество. Буров более расположен к беседам".
Политолог Филипп Раевский отметил, что "теперь, возможно, может поменяться расклад сил в коалиции между партией "Честь служить Риге" и "Согласия", в пользу первой".
Как сообщалось, законопроект о роспуске Рижской думы Пуце продвигать не будет. По сути, получается, до следующих выборов все остаются на свои местах. Ушаков даже успел заявить, что никто из сотрудников его бюро не будет уволен, а он сам продолжит работу в своем нынешнем кабинете.
Что еще примечательно, агенство LETA сообщило, что назначение Олега Бурова исполняющим обязанности мэра Риги было подписано прямо накануне, 4 апреля, за день до отстранения Ушакова от должности. И хотя с 5 апреля у Ушакова нет полномочий мэра Риги, указ, подписанный ранее, имеет силу.
Выгодно Ушакову, выгодно и Пуце
В интервью латвийскому телевидению политолог Юрис Розенвалдс признал, что с политической точки зрения, для кампании Ушакова - это своеобразный "громкий аккорд", баллотируясь на выборах в Европарламент.
В эфире Русского вещания LTV7 он же заявил, что тяжба экс-мэра Риги накануне выборов станет "криком вслед уходящему поезду", но для Ушакова сейчас важен сам процесс.
"Его адвокаты будут стараться показать, что решение было действительно необоснованным". Он подчеркнул, что скорее всего к моменту вынесения судебного решения Ушаков уже будет депутатом Европарламента, а потому суд ему не поможет.
Политолог Филипп Раевский также признал, что у Ушакова
"сейчас предвыборная кампания в Европарламент и его избиратель должен видеть, что он сопротивляется. По-другому ему будет очень сложно что-либо объяснить даже самому фанатичному стороннику".
С политологом согласны и депутаты оппозиции.
"Все судебные разбирательства Ушакову будут на руку перед выборами в Европарламент, потому что каждому в этой ситуации выгодно быть жертвой", - отметил в разговоре с LETA руководитель фракции Новой консервативной партии в думе Янис Озолс.
Помимо этого, Юрис Розенвалдс в эфире Русского вещания LTV7 также признал, что решении об отстранении станет политической картой не только для самого мэра Риги, но и для министра Пуце, который "будет говорить, что его партия "Развитие/За!" является борцом за верховенство права".
В эфире радио Baltkom политолог Кристиан Розенвалдс добавил, что
"Пуце должен был себя проявить. Мол, мы пришли работать, делать то, что ещё никто не делал. Показывают бдительность, движение. А латвийский электорат будет их поддерживать".
Касательно будущего самой партии "Согласие" политолог Юрис Розенвалдс заявил, что "им давно нужно было выйти из тени Ушакова, продемонстрировать, что в партии есть и другие лидеры. Сумеют ли они это сделать – это вопрос ближайшего времени".
Со своей стороны отметим, что выборы в самоуправления пройдут в 2021 году!