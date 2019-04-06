Сб, 6.04.2019
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Владимир Зеленский, кандидат на пост президента Украины

60-летняя одесситка сводит мир с ума и покоряет конкурсы красоты
И это бабушка?!

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ФОТО: скриншот instagram.com/svetlanagass

Жительница Одессы Светлана Гасс, которой в этом году исполнится 60 лет, завоевала уже два почетных титула на конкурсах красоты - в Болгарии и американской Атланте, сообщается в сюжете украинского канала ТСН.

Бабушка, глядя на которую, язык не поворачивается так ее назвать, рассказала журналистам, что ведет активный и здоровый образ жизни, правильно питается и следует лозунгу: "Жизнь после 50 только начинается!".

Светлана регулярно плавает в море, катается с внуком на велосипеде и... участвует в конкурсах красоты.

Когда дочка впервые записала ее на конкурс для пожилых женщин в Болгарии, она отказалась, но потом согласилась и в итоге завоевала титул "Самая красивая бабушка".

Эффектную одесситку заметили американские представители и пригласили ее на аналогичный конкурс в Атланту, где Гасс также одержала победу.

По словам Светланы,

никто не верит, что ей скоро исполнится 60 лет, и она сама - тоже (и мы, кстати, тоже! - Прим. ред.). Главное - любить себя и мир, уверена одесситка.

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☀️☀️☀️#мои58

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#мои58#дочкиматери

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