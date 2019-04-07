Одинокие мужчины по знаку Зодиака
Кажется, что понятия "одиночество" и "мужчина" несовместимы. Однако бывает, что предствитель сильного пола вовсе не интересен женскому - он чересчур требовательный, маменькин сынок или занятый бизнесмен. И звезды к этому имеют самое прямое отношение. Астрологи утверждают, что есть мужчины, которые не понаслышке знают, что такое одиночество.
Водолей
Для мужчин этого знака Зодиака на первом месте всегда независимость и свободолюбие. Для них не существует никаких ограничений - они живут с четким пониманием того, как устроена жизнь. У них нет внутренней пустоты, которую нужно со временем наполнять.
Водолеи самодостаточны, а потому в чей-то поддержке не нуждаются. У них обширный круг друзей, и их коммуникабельность позволяет быстро находить общие интересы с любым человеком.
Но, как бы они ни дружили, всегда разделяют компанию и свою личную территорию, а всех своих друзей держат на дистанции. И это делается для того, чтобы дружеские отношения не стали пресными.
Что касается любви, то в ней они придерживаются одиночества. Но это не значит, что любовные чувства им чужды. Эти мужчины умеют любить, но зачастую у них нет той единственной, которой они готовы подарить светлое чувство.
Иногда Водолеи поддаются давлению со стороны близких и связывают себя узами брака. Но такие отношения не удовлетворяют их душевные ожидания, и они все равно остаются одинокими.
Если мужчина-Водолей не торопится вступать в брак и не находится под чьим-то шантажом, вторую половинку он выбирает долго и монотонно. И вряд ли найдется такая женщина, которая, не посягая на его свободу, готова будет создать с ним семью на равных.
Овен
Кто не любит одиночество, так мужчины этого знака. Они его не только боятся, но и пытаются всеми способами с ним бороться. А окружающие никогда не могут разглядеть в Овнах страх одиночества.
Свою жизнь эти мужчины посвящают чему угодно, лишь бы быть чем-то занятыми и не ощущать на себе одиночество. Действия по плану, ритмичная работа и постоянная занятость - комфортные условия для них самих.
А когда они полностью загружены работой, то не ощущают того, что им не с кем разделить радости жизни. И подобная ширма занятости для них является надежным прикрытием от одиночества. А если нет времени - тогда некогда раздумывать о собственной значимости.
Кажется, для того, чтобы избавиться от внутренней пустоты, Овнам достаточно окружить себя разными людьми. Но это не в их правилах. Они останутся жить со своим одиночеством сами, не впуская в свою жизнь никого.
Любовные отношения у мужчин-Овнов зачастую не складываются, потому как за их напускной занятостью женщины видят намек на то, что им нет места в жизни этих мужчин.
К друзьям Овны также относятся с пренебрежением, поэтому те порой их сторонятся. Представителям этого знака постоянно кажется, что все им навязываются и предлагают свое общество. А чтобы их не уличили в маскировании своего одиночества, Овны стараются не подпускать к себе даже самых близких друзей.
Козерог
Эти мужчины могут не впустить в свою жизнь одиночество, если пресекут такую возможность еще в молодые годы. Чем ближе солидный возраст - тем больше гарантий того, что Козерог станет закоренелым холостяком.
На первое место представители это знака всегда ставят карьеру, а уже потом - личную жизнь. И если восхождение по карьерной лестнице началось раньше, чем они влюбились, то семья станет второстепенной.
Сначала Козерог будет занят самореализацией, пытаясь убедить всех, что для построения семьи нужен надежный фундамент. А когда добьется определенных высот - придумает очередную отговорку, что, мол, не пришло еще время связать себя узами брака. И всякий раз будет находить весомые аргументы для того, чтобы не заводить семью.
Мужчины этого знака хотят жениться, но только им нужна особая женщина, а потому они весьма разборчивы и с большой требовательностью относятся к кандидаткам.
Все дело в том, что Козерог решается на брак, будучи уже в солидном возрасте, и партнершу подбирает по статусу. Однако найти достойную претендентку с учетом этого - весьма непросто.
И если судьба пошлет Козерогу "половинку под стать", то она (эта половинка) должна понимать, что выходит замуж не за него, а за его работу. Вдохновится такой перспективой дама - будет у этой пары шанс стать счастливой семьей!
Дева
Мужчин-Дев можно смело назвать главными одиночками. Нет, они не стремятся к этому, но от судьбы не убежишь. Представители этого знака уверены в том, что если не суждено с кем-то быть, то лучше уж пребывать в одиночестве.
Девам не так легко угодить, ведь они способны раскритиковать за малейшую провинность. И если женщина претендует на роль жены, то они ей предъявят такой список требований, что та сама откажется.
Для мужчины-Девы главным критерием является уровень выбранной им женщины. К тому же она должна постоянно усовершенствоваться, иметь свое дело и быть заинтересованной личностью. Только тогда этот мужчина будет рядом с ней.
Быть холостяком для представителя этого знака не проблема. И он потратит столько времени, сколько нужно, чтобы найти идеальную женщину. А пока будет в поиске - прекрасно обоснуется в одиночестве. И если найдется та самая, которая будет отвечать его требованиям, он начнет внимательно следить за тем, как она развивается.
Мужчине-Деве нужна партнерша, стимулирующая его рост и развитие. А если она на каком-то этапе остановится и бросит якорь, то он без сожаления прекратит с ней отношения.
Ему не подходит женщина, которая будет тянуть его на дно. Пусть в полном одиночестве, но не с кем попало - вот что главное!