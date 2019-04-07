Одинокие мужчины по знаку Зодиака

Водолей

Для мужчин этого знака Зодиака на первом месте всегда независимость и свободолюбие. Для них не существует никаких ограничений - они живут с четким пониманием того, как устроена жизнь. У них нет внутренней пустоты, которую нужно со временем наполнять.

Водолеи самодостаточны, а потому в чей-то поддержке не нуждаются. У них обширный круг друзей, и их коммуникабельность позволяет быстро находить общие интересы с любым человеком.

Но, как бы они ни дружили, всегда разделяют компанию и свою личную территорию, а всех своих друзей держат на дистанции. И это делается для того, чтобы дружеские отношения не стали пресными.

Что касается любви, то в ней они придерживаются одиночества. Но это не значит, что любовные чувства им чужды. Эти мужчины умеют любить, но зачастую у них нет той единственной, которой они готовы подарить светлое чувство.

Иногда Водолеи поддаются давлению со стороны близких и связывают себя узами брака. Но такие отношения не удовлетворяют их душевные ожидания, и они все равно остаются одинокими.

Если мужчина-Водолей не торопится вступать в брак и не находится под чьим-то шантажом, вторую половинку он выбирает долго и монотонно. И вряд ли найдется такая женщина, которая, не посягая на его свободу, готова будет создать с ним семью на равных.

Овен

Кто не любит одиночество, так мужчины этого знака. Они его не только боятся, но и пытаются всеми способами с ним бороться. А окружающие никогда не могут разглядеть в Овнах страх одиночества.

Свою жизнь эти мужчины посвящают чему угодно, лишь бы быть чем-то занятыми и не ощущать на себе одиночество. Действия по плану, ритмичная работа и постоянная занятость - комфортные условия для них самих.

А когда они полностью загружены работой, то не ощущают того, что им не с кем разделить радости жизни. И подобная ширма занятости для них является надежным прикрытием от одиночества. А если нет времени - тогда некогда раздумывать о собственной значимости.

Кажется, для того, чтобы избавиться от внутренней пустоты, Овнам достаточно окружить себя разными людьми. Но это не в их правилах. Они останутся жить со своим одиночеством сами, не впуская в свою жизнь никого.

Любовные отношения у мужчин-Овнов зачастую не складываются, потому как за их напускной занятостью женщины видят намек на то, что им нет места в жизни этих мужчин.