Белоруссия открыла Чернобыльскую зону отчуждения для туристов

Как сообщает meduza со сылкой на телевидение, похожие экскурсии уже много лет проводятся на Украине.

«Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас», — рассказал корреспонденту канала замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

Стоимость экскурсии для пяти человек составит 340 белорусских рублей (около 200 долларов). На вопрос журналиста о потенциальной опасности для здоровья, Кудин заявил: «Скажем, та доза, которая будет получена от перелета, будет больше, чем пребывание в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения».