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Белоруссия открыла Чернобыльскую зону отчуждения для туристов

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Černobiļas AES, priekšplānā žurnālisti un tūristi, 22.februāris 2011.gads

ФОТО: AFP/LETA

В Белоруссии запущены туристические маршруты в зоне отчуждения, установленной после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Как сообщает meduza со сылкой на телевидение, похожие экскурсии уже много лет проводятся на Украине.

«Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас», — рассказал корреспонденту канала замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

Стоимость экскурсии для пяти человек составит 340 белорусских рублей (около 200 долларов). На вопрос журналиста о потенциальной опасности для здоровья, Кудин заявил: «Скажем, та доза, которая будет получена от перелета, будет больше, чем пребывание в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения».

Фото: Репортаж TVNET из Чернобыля

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