"Дядя, купи выпить!". Как дети просят алкоголь и мы им покупаем

Для этих целей детки "отлавливают" совершеннолетних прохожих и уговаривают их, предлагая деньги. Часто находятся те, кто охотно выполняет просьбу.

Так, в прошедшую пятницу камеры видеонаблюдения зафиксировали у местного магазина в Елгаве, как два молодых человека решили обойти закон. Подростки уговорили мужчину купить им 10 бутылок с энергетическим напитком.

Полиция быстро прибыла на место и задержала всю компанию. Один из мальчиков заявил полиции, что напитки предназначались для вечеринки.

При этом взрослый мужчина не чувствовал себя виноватым, заявив: "Ну извините парни, они же тоже люди!".

У полиции нет прав в этих случаях никого задерживать. Закон о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкогольных напитков или курение не предусматривает отдельный пункт об употреблении "энергетиков".

Полиция связалась в родителями подростка, в сумке которого были найдены напитки и это совсем не обрадовало его, что он и не скрывал: Вы знаете, во что я вляпался?" - спросил тот.

Один из подростков был отпущен - у него не был обнаружен "взрослый" товар, за вторым приехал отец.

Приблизительно через полчаса у дверей магазина были замечены две молодых девушки, которые активно пытались разговорить прохожих. Один из мужчин купил им алкоголь, он успел сбежать до приезда полиции. За это правонарушение полагается штраф в размере 140 евро.

Девушки, завидев стражей порядка, пытались спрятать бутылку ликера.