Алкоголь, драки, бродяжничество - кто они, "дети Origo"

Так называемые "дети со станции или вокзала" могут сбежать из дома или прогуливать школу, целый день слоняться по улицам, курить, выпивать или принимать наркотики.

Как рассказала одна мама, такой стиль жизни со временем начинает все больше захватывать подростка. Так случилось и с ее дочерью, которая была весьма послушной и прилежной. В течение месяца 13-летняя девочка стала зависима от компании, которая тусуется у торгового центр Origo. Результат - тяжёлая травма спины из-за неосмотрительности.

Чтобы спасти свою дочь, женщина поместила ребенка в психиатрическую лечебницу, но даже боли в спине не сдержали девочку от побега из дома. А потом - компания, выпивка...

Журналисты передачи пытались понять - что в головах у этих столичных тусовщиков. Большая часть тех, кто согласился ответить на вопросы - не старше 15 лет.

Сами себя называют "детьми Origo" и рассказывают о своем досуге: о прогуле уроков, бродяжничестве и тусовках в популярном месте в окрестностях этого торгового центра.

В список добавлено и распитие алкоголя, курение, побеги от полиции. После интервью журналисты сделали вывод: ни у кого из них школа - не в приоритете.

Иногда тусовки заканчиваются и нападение на прохожих - об этом рассказал один из них.

В свою очередь в Рижской муниципальной полиции информируют, что в 2018 году в Риге были зафиксировано 1554 административных нарушения подростков, что на 37% больше, чем в 2017 году.