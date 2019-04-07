Мошенничество, злоупотребление, безответственность? KNAB разберется в работе Ушакова
В пятницу, 5 апреля Министерство по защите среды и регионального развития (VARAM) сделало запрос в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) И Генпрокуратуру с требованием оценить, рассматриваются ли в деятельности мэра Риги Нила Ушакова элементы мошенничества, сообщает передача "de facto" на LTV.
VARAM уполномочило правоохранительные органы оценить, нет ли состава преступления в происходящем. Передача делает вывод: в министерстве допускают, что Ушакову могут инкриминировать мошенничество, злоупотребление служебным положением, безответственность должностного лица и самоуправство.
Журналисты передачи поясняют, какие "грехи" вменяются экс-градоначальнику.
30 млн евро, которые "проглотили" в Rīgas Satiksmе
VARAM считает, что самое большой проступок Ушакова - вложение 30 млн в RS в 2016 и в 2017 году. Ничего удивительного. Однако в этот раз Ушаков думским депутатам предложил голосовать не за присуждение дотаций, как обычно, а за позицию "вложение в сам капитал".
Министерство полагает - это означает, что деньги должны были остаться на балансе RS. Например для, того, чтобы финансовые показатели предприятия смотрелись привлекательнее. Но RS эти деньги просто потратило - чтобы компенсировать потери, сообщает de facto.
Ушаков в этой ситуации был ответственен вдвойне. Как мэр - за решение передать RS миллионы. Как держатель частей капитала - за то, что RS деньги потратило. Сам Ушаков считает, что формулировка, с которой дума выделила деньги позволяет и расплачиваться с убытками предприятия.
Ушаков не оценил закупки RS
Второе значимый проступок градоначальник - Ушаков не оценил конкретные договора RS. В его задачу входило именно оценить и согласовать значимые для предприятие документы. До этого ему необходимо было получить заключение экспертов - чтобы исключить возможные ошибки правления RS. Однако для двух почти на 100 млн ценой договоров о закупках транспорта он дал зеленый свет без консультаций с экспертами - мэр просто не дал времени сделать заключение, так как собрание было созвано в последний момент.
Министр Пуце считает, что Ушаков это сделал осознано. Теперь у следователей KNAB есть подозрение, что по крайней мере за одну из покупок (приобретение 175 автобусов) была внесена взятка, измеряемая миллионами, сообщает передача.
Потерявшиеся 9 млн для стоянок RS
Об этом аспекте говорилось еще в заключении Госконтроля: автостоянки приносят предприятию RS приблизительно 9 млн евро в год. RS эти деньги тратило на содержание стоянок.
Но под данным Госконтроля и VARAM, непонятно, содержание стоянок действительно ли стоит таких больших средств. Доказательств этому нет, сообщает передача.
Как сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении от должности председателя Рижской думы Нила Ушакова, свидетельствует информация в официальном издании "Латвияс Вестнесис".
МОСРР констатировало ряд возможных правонарушений в надзоре за Rīgas satiksme и работе Рижской думы и запросило у Ушакова до 28 марта дать разъяснения. Пуце не исключал отстранение Ушакова от должности мэра.
Состоящее из 30 страниц с юридическим обоснованием письмо было отправлено МОСРР по почте 28 марта.
Мэр Риги Нил Ушаков ранее говорил, что отразил все претензии Пуце. Это следовало из письма, направленного Ушаковым МОСРР.
Также ранее Ушаков настаивал на том, что решение о его отставке будет противоправным, и обещал оспорить его в суде, предупреждая о скандале европейского масштаба.