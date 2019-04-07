Мошенничество, злоупотребление, безответственность? KNAB разберется в работе Ушакова

VARAM уполномочило правоохранительные органы оценить, нет ли состава преступления в происходящем. Передача делает вывод: в министерстве допускают, что Ушакову могут инкриминировать мошенничество, злоупотребление служебным положением, безответственность должностного лица и самоуправство.

Журналисты передачи поясняют, какие "грехи" вменяются экс-градоначальнику.

30 млн евро, которые "проглотили" в Rīgas Satiksmе

VARAM считает, что самое большой проступок Ушакова - вложение 30 млн в RS в 2016 и в 2017 году. Ничего удивительного. Однако в этот раз Ушаков думским депутатам предложил голосовать не за присуждение дотаций, как обычно, а за позицию "вложение в сам капитал".

Министерство полагает - это означает, что деньги должны были остаться на балансе RS. Например для, того, чтобы финансовые показатели предприятия смотрелись привлекательнее. Но RS эти деньги просто потратило - чтобы компенсировать потери, сообщает de facto.

Ушаков в этой ситуации был ответственен вдвойне. Как мэр - за решение передать RS миллионы. Как держатель частей капитала - за то, что RS деньги потратило. Сам Ушаков считает, что формулировка, с которой дума выделила деньги позволяет и расплачиваться с убытками предприятия.

Ушаков не оценил закупки RS

Второе значимый проступок градоначальник - Ушаков не оценил конкретные договора RS. В его задачу входило именно оценить и согласовать значимые для предприятие документы. До этого ему необходимо было получить заключение экспертов - чтобы исключить возможные ошибки правления RS. Однако для двух почти на 100 млн ценой договоров о закупках транспорта он дал зеленый свет без консультаций с экспертами - мэр просто не дал времени сделать заключение, так как собрание было созвано в последний момент.

Министр Пуце считает, что Ушаков это сделал осознано. Теперь у следователей KNAB есть подозрение, что по крайней мере за одну из покупок (приобретение 175 автобусов) была внесена взятка, измеряемая миллионами, сообщает передача.

Потерявшиеся 9 млн для стоянок RS

Об этом аспекте говорилось еще в заключении Госконтроля: автостоянки приносят предприятию RS приблизительно 9 млн евро в год. RS эти деньги тратило на содержание стоянок.

Но под данным Госконтроля и VARAM, непонятно, содержание стоянок действительно ли стоит таких больших средств. Доказательств этому нет, сообщает передача.

Как сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении от должности председателя Рижской думы Нила Ушакова, свидетельствует информация в официальном издании "Латвияс Вестнесис".

МОСРР констатировало ряд возможных правонарушений в надзоре за Rīgas satiksme и работе Рижской думы и запросило у Ушакова до 28 марта дать разъяснения. Пуце не исключал отстранение Ушакова от должности мэра.

Состоящее из 30 страниц с юридическим обоснованием письмо было отправлено МОСРР по почте 28 марта.

Мэр Риги Нил Ушаков ранее говорил, что отразил все претензии Пуце. Это следовало из письма, направленного Ушаковым МОСРР.