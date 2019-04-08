Банк Латвии выпустит коллекционную монету "Кошачья мельница"

На аверсе монеты помещено изображение кота с мешком украденного на спине и тростью в лапе на фоне мельницы со стоящим в дверях черным котом, слева - полукругом надпись на латышском языке "Карлис Скалбе. "Кошачья мельница", справа - надпись "5 евро". На реверсе монеты в центре изображен сидящий на коленях у короля кот. Справа - полукругом надпись "Король, я зла не поминаю" и год "2019".