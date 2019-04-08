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Банк Латвии выпустит коллекционную монету "Кошачья мельница"

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Монеты евро

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Банк Латвии 11 апреля выпустит коллекционную серебряную монету, посвященную литературной сказке латышского поэта и прозаика Карлиса Скалбе "Кошачья мельница", сообщили агентству LETA в центробанке.

На аверсе монеты помещено изображение кота с мешком украденного на спине и тростью в лапе на фоне мельницы со стоящим в дверях черным котом, слева - полукругом надпись на латышском языке "Карлис Скалбе. "Кошачья мельница", справа - надпись "5 евро". На реверсе монеты в центре изображен сидящий на коленях у короля кот. Справа - полукругом надпись "Король, я зла не поминаю" и год "2019".

Автор графического дизайна монеты - Элина Браслиня, пластической модели - Лигита Францкевича.

Максимальный тираж монеты - 2500 экземпляров, цена в кассах Банка Латвии и на портале e-monetas.lv - 46 евро.

Монета отчеканена на литовском монетном дворе Lietuvos monetо kalykla.

Коллекционные монеты являются платежным средством только в стране, которая их выпустила. Как правило, они не используются в платежах, а дарятся и поступают в коллекции, поэтому их цена существенно превышает номинальную стоимость.

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