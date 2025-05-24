В Даугаве найдена завернутая в одеяло туша свиньи без головы в резиновых сапогах

Люди под Вантовым мостом заметили подозрительный объект, плывущий по поверхности воды. Визуально издалека он напоминал связанное тело, поэтому информация была передана сотрудникам управления безопасности на воде муниципальной полиции, которые отправились узнать, что это за массивный плавающий объект.

"В ходе обследования была констатирована туша мертвой свиньи, завернутая в похожую на спальный мешок ткань. Наши сотрудники доставили его на берег, прибыли и сотрудники Государственной полиции, а также коллеги из муниципальной полиции Риги, которые теперь выясняют обстоятельства", - сообщила представитель муниципальной полиции Риги Иева Лукажа-Апалупа.

Возможно, тушу свиньи бросили в воду люди, которые захотели разыграть окружающих. Однако, принимая во внимание, как тщательно был упакован кусок мяса, к задним ногам которого были прикреплены резиновые сапоги, и он напоминал тело человека, не исключено, что его осознанно доставили в Даугаву стражи порядка или добровольцы.

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