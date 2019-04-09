Вт, 9.04.2019
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Владимир Зеленский, кандидат на пост президента Украины

Порошенко рассказал о последнем случае пьянства

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Петр Порошенко

ФОТО: AP/Scanpix

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что последний раз был пьяным более 35 лет назад.

 Жена, по словам главы государства, видела его хмельным только один раз — до свадьбы. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Так Порошенко отозвался на требование его соперника на выборах Владимира Зеленского сдать тесты на наркотическую и алкогольную зависимость. Он отметил, что его удивил этот вызов.

Украинский лидер добавил, что слухи о том, что он «пьет, не просыхает», — это дело рук «российской пропаганды».

Напомним, что ранее Порошенко заявил, что возможная наркотическая зависимость будущего главы государства является прямой угрозой национальной безопасности.

Отвечая на вопрос об инициативе Владимира Кличко о прохождении проверки кандидатами в президенты во Всемирном антидопинговом агентстве, президент отметил, что готов это сделать.

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