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В финансировании кампании Зеленского нашли российский след

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Володимир Зеленский

ФОТО: EPA/Scanpix

Служба безопасности Украины собирается проверить сообщения о "российском следе" в финансировании избирательной кампании Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на спикера ведомства Елену Гитлянскую.

Спикер говорит, что сведения о "российском следе" были получены от центра "Миротворец". Там заявляют, что деньги в избирательную кампанию вкладывали "спецслужбы российского агрессора и созданные им террористические организации". Подробнее эти сведения не раскрывают.

Сообщение центра также передали в Совет национальной безопасности и обороны Украины и Верховную Раду.

На сайте "Миротворца" содержатся личные данные людей, которых посчитали в Украине сепаратистами и/или агентами Кремля. 

31 марта в Украине прошли выборы президента. Согласно итоговым результатам первого тура, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Поскольку нужных для победы 50% не набрал никто, Зеленский и Порошенко примут участие во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.

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