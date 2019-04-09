В финансировании кампании Зеленского нашли российский след

Служба безопасности Украины собирается проверить сообщения о "российском следе" в финансировании избирательной кампании Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на спикера ведомства Елену Гитлянскую.
Спикер говорит, что сведения о "российском следе" были получены от центра "Миротворец". Там заявляют, что деньги в избирательную кампанию вкладывали "спецслужбы российского агрессора и созданные им террористические организации". Подробнее эти сведения не раскрывают.
Сообщение центра также передали в Совет национальной безопасности и обороны Украины и Верховную Раду.
На сайте "Миротворца" содержатся личные данные людей, которых посчитали в Украине сепаратистами и/или агентами Кремля.
31 марта в Украине прошли выборы президента. Согласно итоговым результатам первого тура, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Поскольку нужных для победы 50% не набрал никто, Зеленский и Порошенко примут участие во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.