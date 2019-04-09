В финансировании кампании Зеленского нашли российский след

Спикер говорит, что сведения о "российском следе" были получены от центра "Миротворец". Там заявляют, что деньги в избирательную кампанию вкладывали "спецслужбы российского агрессора и созданные им террористические организации". Подробнее эти сведения не раскрывают.

Сообщение центра также передали в Совет национальной безопасности и обороны Украины и Верховную Раду.

На сайте "Миротворца" содержатся личные данные людей, которых посчитали в Украине сепаратистами и/или агентами Кремля.