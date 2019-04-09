Башня на Закюсале станет ещё выше; появится возможность отправиться на экстремальную прогулку

Из новинок ожидается не только высота. Например, можно будет отправиться на экстремальную прогулку на высоте 200 метров, сообщает передача.

Телебашня на Закюсале уже сейчас является самой высокой в Евросоюзе (ЕС), однако есть башни, которые отстают только на несколько десятков сантиметров. После реконструкции башня на Закюсале точно станет самой высокой. Её высота достигнет 371 метра.

Какие перемены ещё можно ожидать?

Уже несколько лет в целях безопасности вход на башню проходит через тоннель. После реконструкции туннель сменит сад с растениями. Изменения затронут как саму башню и помещение, так и прилегающую территорию.

Представитель ЛГТРЦ Винета Спругайне сообщила, что здание у основания башни станет светлее и привлекательнее, там будет работать центр инноваций и науки.

Между опорами башни будет огромный маятник Фуко. Устройство, которое много лет назад продемонстрировало вращение земного шара.

В свою очередь прибытие наверх будет происходить с помощью обновленных лифтов. Нынешняя область просмотра станет ещё интересной на 98 метров. У посетителей будет возможность наблюдать за окрестностями не только через окна, а также через стеклянные кубы, которые будут выдвинуты вне башни.

В нынешнем виде башня будет доступна для посетителей до 4 мая.