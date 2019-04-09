Вт, 9.04.2019
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Министерство предлагает новую карту Латвии с 35 самоуправлениями

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ekrānuzņēmums no LTV

Министерство защиты окружающей среды и регионального развития разработало новую карту, согласно которой нынешние 119 самоуправлений Латвии сократятся до 35, сообщает агентство LETA.

Например, министерство предлагает объединить Адажи с Царникавой и Кекаву с Балдоне.

Самыми крупными самоуправлениями по числу жителей станут Юрмала, Даугавпилс, Рига и Лиепая, а самым маленьким - Ливанское самоуправление.

С точки зрения Юрис Пуце, реформу нужно поддержать, так как благодаря ей появятся более крупные края, которые смогут успешнее стимулировать развитие в регионах. В частности, если экономически сильные самоуправления присоединятся более слабым.

Министр также не исключает, что при проведении реформы, часть самоуправлений придётся объединить принудительно. 

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