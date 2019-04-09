Министерство предлагает новую карту Латвии с 35 самоуправлениями

Министерство защиты окружающей среды и регионального развития разработало новую карту, согласно которой нынешние 119 самоуправлений Латвии сократятся до 35, сообщает агентство LETA.
Например, министерство предлагает объединить Адажи с Царникавой и Кекаву с Балдоне.
Самыми крупными самоуправлениями по числу жителей станут Юрмала, Даугавпилс, Рига и Лиепая, а самым маленьким - Ливанское самоуправление.
С точки зрения Юрис Пуце, реформу нужно поддержать, так как благодаря ей появятся более крупные края, которые смогут успешнее стимулировать развитие в регионах. В частности, если экономически сильные самоуправления присоединятся более слабым.
Министр также не исключает, что при проведении реформы, часть самоуправлений придётся объединить принудительно.