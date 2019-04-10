Политологи оценивают: должна ли у Левитса быть конкуренция на выборах президента?

Лидер национального объединения VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс 8 апреля призвал коалицию договориться, что она не поддержит кандидата в президенты от оппозиции. Пока что единственный человек, имя которого серьезно прозвучало в связи с выборами президента, это судья Суда ЕС Эгилс Левитс. Он выступил с установкой: на выборах президента будет баллотироваться лишь в том случае, если получит поддержку всех коалиционных партий. TVNET предложил политологам оценить предвыборные установки и то, не убивают ли они конкуренцию на выборах.
На высокую должность Левитса выдвинуло Национальное объединение. Кроме того, его поддержали Новая консервативная партия (НКП) и "Для развития/За!".
Оппозиционные "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян обещают выдвинуть своего кандидата.
По подсчетам комментатора политических событий Филиппа Раевского, сейчас Левитс может рассчитывать на поддержку лишь 49 депутатов Сейма.
Даже если Левитса поддержат все коалиционные партии, так и так, по мнению Раевского, существует возможность того, что так называемая дисциплина голосования или партийная дисциплина могут и не сработать.
"Будет ли соблюдаться партийная дисциплина, будет зависеть от конкуренции. Если у Левитса конкуренция будет, то партийная дисциплина может и не сработать. Момент конкуренции дает возможность депутатам передумать", - отметил Раевский.
В свою очередь профессор ЛУ Оярс Скудра добавил, что поддержку Левитсу высказали лидеры партий. В свою очередь рядовые депутаты могут и передумать.
"О поддержке ему заявили лидеры фракций или лидеры партий. Он уже не просит подписаться депутатов.
Депутаты свободны в своем голосовании. Я не юрист и не могу утверждать, но думаю, что дисциплина фракции или партии в этом случае шла бы в противоречие с конституцией", - считает Скудра.
Подобного мнения придерживается и Филипп Раевский. Депутаты не должны в этом случае прикрываться партийной дисциплиной, так как президент - президент всего народа, а не только Сейма.
Раевский также добавил, что выдвижение всего одного кандидата от коалиции убивает конкуренцию на выборах.
"Если кто-то считает, что у Левитса есть 51 голос, то, конечно, у других кандидатов снижается желание участвовать. В этом случае любой другой кандидат становится бутафорией", - отметил Раевский.
Кроме того, он считает, что есть много уважаемых кандидатов на эту должность, не считая Левитса. Однако конкретные имена эксперт назвать не пожелал.
По словам Оярса Скудры, важным фактором в контексте выборов президента станет позиция партии KPV LV. Пока что эта коалиционная партия не спешит выражать поддержку Эгилсу Левитсу.
Оярс Скудра уверен: установка Райвиса Дзинтарса об автоматическом отклонении оппозиционного кандидата - это проверка стабильности правительства.
"Дзинтарс и Нацобъединение де-факто задают вопрос, насколько стабильна правящая коалиция. Это не столько вопрос о Левитсе, а о том, стабильна ли коалиция, и насколько она стабильна", - указал эксперт.
В свою очередь по словам главы Отдела политических наук ЛУ Иветы Рейнолде, Эгилс Левитс сейчас самый приемлемый кандидат в президенты. Это он доказал не только словами, но и делами.
"Мне кажется, личность господина Левитса, его достижения и сделанное им во благо Латвии говорят сами за себя. Как его публицистика, так и академический вклад, так и вклад как судьи.
Это его работы, которые говорят сами за себя. После достаточно долгого времени у нас есть очень с сильный кандидат", - сказала Рейнхолде.
За исключением политических аспектов в выборе кандидата в президенты, Рейнхолде считает, что нужно принять во внимание как общественное мнение, так и способности кандидата качественно представлять интересы государства в международном пространстве.
На вопрос, не разрушает ли возможная договоренность коалиционных партий поддержать лишь одного кандидата процесс выборов как таковой, Рейнхолде отметила, что дискуссии необходимы в любом случае.
"По-сути, это не снимает идею, что каждая партия выступает со своим видением.
В принципе, чем больше у нас дискуссия о том, что мы ожидаем от президента, тем больше шансов на появление некоторых соображений, которые поддерживает общество, или же совсем наоборот - не поддерживает", - сказала Рейнхолде.
Полномочия нынешнего президента Раймонда Вейониса закончатся 8 июня. Согласно закону, выборы президента должны пройти не раньше, чем за 40 дней и не позже, чем через 30 дней после окончаний полномочий предыдущего президента.