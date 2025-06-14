Российский "Росатом" построит первую АЭС в Казахстане

"Росатом" выбран руководителем международного консорциума по строительству первой атомной электростанции в Казахстане", - говорится в заявлении Агентства по ядерной энергетике Казахстана.

Казахстан в настоящее время обеспечивает 43% мировых поставок урана, однако производит недостаточно электроэнергии для удовлетворения внутренних потребностей.

Новая электростанция, строительство которой было одобрено на референдуме в конце 2024 года, будет построена на юго-востоке страны, недалеко от малонаселенного поселка Улкен, рядом с крупнейшим озером Казахстана.

Предложения на строительство станции также подали Китайская национальная ядерная корпорация, французская EDF и южнокорейская компания Hydro and Nuclear Power.

В заявлении властей Казахстана, опубликованном в субботу, указано, что эти три компании будут включены в консорциум под руководством "Росатома", однако подробности не раскрываются.

Наблюдатели считают, что идея консорциума, это способ сохранить хорошие отношения со всеми вовлеченными странами, однако маловероятно, что она реализуется, и, скорее всего, "Росатом" в итоге будет строить станцию самостоятельно.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев старается поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с Китаем, который граничит с Казахстаном на востоке и финансирует крупные инфраструктурные проекты в этом регионе.

"Росатом" предложил профинансировать проект, и теперь начинается работа над уточнением деталей, говорится в заявлении.

Это заявление прозвучало за несколько дней до визита лидера Китая Си Цзиньпина в Казахстан, где пройдет саммит "Китай и Центральная Азия".