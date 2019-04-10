Петросян до сих пор тратит миллионы на содержание экс-супруги

По данным российских СМИ, причина развода - в появлении новой любви в жизни юмориста. Однако крупные суммы юморист тратит не только на возлюбленную.

Как сообщает starhit.ru адвокат Сергей Жорин сообщил, что Петросян продолжает покрывать расходы экс-супруги, правда, не по своей воле. Знаменитые юмористы сколотили весьма неплохое состояние, поделить которое - задача трудная. На часть спорного имущества даже пришлось наложить арест.

Он отметил, что артисту до сих пор приходится оплачивать квартиру, в которой живет его экс-супруга. «По несколько сотен тысяч (рублей - прим. ред) в месяц. В том числе за объекты, которые принадлежат Степаненко», — рассказал Жорин.

Кстати, роскошная квартира Степаненко находится в элитном доме, а ее площадь составляет 516 квадратных метров.

Ранее адвокат сообщал, что артист готов выселить экс-супругу из апартаментов. «Это большая, дорогая квартира, квартплату за нее Степаненко не платила, и платить не собирается. Уже накопился приличный долг, поскольку счета Петросяна заблокированы», — говорил защитник.