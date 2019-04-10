Вниманию водителей: на дорогах может образоваться "черный лед"

Согласно прогнозам метеорологов, в дальнейшем на этой неделе температура воздуха в ночные и утренние часы может опуститься ниже нулевой отметки термометра, а днем возможны осадки в виде мокрого снега и дороги могут быть скользкими.

В утренние часы суток на дорогах может образоваться обледенение, мокрый снег и дождь также уменьшат сцепление автомобильных шин с дорожным покрытием.

Представители LVC призывают автоводителей помнить, что дороги обледеневают стремительно и неравномерно, особенно это относится к так называемому "черному льду", который появляется при замерзании водного конденсата. Чаще всего он может образоваться на мостах, путепроводах, в лесах, а также вблизи водоемов.

"Несмотря на то, что зимние шины с 1 марта больше необязательны, как это предусмотрено правилами дорожного движения, те, кто свои шины не поменял, может не спешить. Между тем тем водителям, кто уже успел поменять шины на летние, стоит быть особенно осторожными в таких погодных условиях", - указали представители предприятия.

LVC также готово посыпать дороги, если это будет необходимо.