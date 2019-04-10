Что делать со свадебным платьем, фатой и обручальным кольцом после развода

Существует множество примет, касающихся обручальных колец, свадебных платьев и иных атрибутов свадьбы. Эксперты dailyhoro.ru предлагают познакомиться с поверьями относительно вещей, оставшихся после неудачного брака. Многие боятся расставаться с элементами прошлой жизни, считая, что без них они станут уязвимыми, но так ли это?

Приметы о свадебном платье

Свадебное платье, пожалуй, главный атрибут торжества, и расставаться с ним тяжелее всего. Тем не менее, согласно приметам, от него лучше избавиться, чтобы не повторять ошибок прошлого.

По примете, платье, которое осталось после развода, считается несчастливым, поэтому

его нельзя ни продать, ни передать. Надев такой наряд, счастливая невеста может столкнуться с теми же неприятностями, что и его прежняя владелица.

Свадебный наряд в прежние времена торжественно хоронили, тем самым избавляясь от превратностей судьбы и дальнейших неудач на личном фронте.

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Платье, согласно примете, можно сжечь, чтобы очистительный огонь позволил обновить энергетику и открыться навстречу новому счастью. Те же, чей брак подошел к концу по причинам, которые нельзя назвать удручающими, могут перешить наряд, дав ему вторую жизнь. В таком случае платье также можно продать.

Приметы об обручальном кольце

Обручальные кольца испокон веков считались оберегами молодой семьи. В том случае, если семьи уже нет, кольца остаются ненужными, и многие не знают, что делать с оберегами, которые не уберегли от самого главного - развода. Есть несколько примет по этому поводу.

Согласно примете, кольцо после развода хранит энергетику мужчины, который был рядом, а значит - будет препятствовать дальнейшим отношениям.

В связи с этим кольцо стоит переплавить. После переплавки украшение можно носить без опаски.

Еще одна примета гласит, что от кольца нужно избавиться для того, чтобы ошибки прошлого больше не повторялись, словно по кругу.

В этом случае кольцо также переплавляют и продают, а часть вырученных средств отдают на благотворительность.

По поверьям, обручальные кольца после развода не оставляют в доме и тем более не передаривают. Тем, кто решится взять такое украшение себе, грозят проблемы бывшего владельца. Кольцо также не оставляют бывшему партнеру, чтобы он не имел власти над уже чужим ему человеком.

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Приметы о фате

Если брак не удался, от фаты лучше избавиться.

По примете, фата оказывает дурное влияние на хозяйку после развода, перекрывает ее жизненные силы, мешая дальнейшему развитию и даже деторождению.

Аксессуар стоит похоронить с почестями, чтобы прошлое больше не тянуло назад.