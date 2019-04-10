Оппозиция Рижской думы выступила против командировки Баранника в Москву

Баранник должен отправиться в Москву, чтобы принять участие в Международном самите по развитию транспортной инфраструктуры и способствовать дальнейшей реализации проектов развития между Ригой и Москвой.

Однако, как рассказал агентству LETA депутат Виестурс Зепс, оппозиция не получила уверенности в необходимости этой поездки.

"Ни он новый лидер, ни он эксперт в вопросах сообщения. Нам не было ясно, что именно он будет делать в этой поездке и какая польза рижанам от нее. Это выглядело как простая поездка в Москву", - сказал он.

Воспользовавшись возможностью, оппозиция не приняла участие в голосовании, в результате чего не был достигнут кворум, и решение принято не было.

Руководитель комитета Олег Буров ("Честь служить Риге") пояснил LETA, что Баранник все равно отправиться в командировку, так как разрешение комитета для этого не требуется.

"Процедура такова, если до командировки ожидается очередное заседание комитета, вопрос выносится на повестку. Если заседания нет, то человек отправляется без отчета комитету", - пояснил Буров.

Поездка Баранника запланирована с 17 по 20 апреля, все расходы покрывает принимающая сторона. Тем временем Рижская дума покроет транспортные издержки, командировочные, страхование путешествия, использование местного транспорта из/в аэропорт и прочее.