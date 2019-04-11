Лидеры ЕС согласились перенести Brexit до 31 октября

Лидеры Евросоюза и Великобритания на экстренном саммите согласились на отсрочку Brexit, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Евросовета Дональда Туска.
Как сообщается, Брюссель и Лондон договорились об отсрочке до 31 октября 2019 года.
"Это означает, что у Великобритании есть еще шесть месяцев, чтобы найти лучшее решение", — сказал еврочиновник.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сообщил в своем Twitter-аккаунте, что Британия нужно будет провести выборы в Европарламент. Если выборы не будут проведены, Лондон должен будет покинуть объединение 1 июня без сделки.
Тереза Мэй не согласилась с рядом условий отсрочки, сообщает ТАСС.
29 марта 2019 года Великобритания должна была выйти из ЕС, однако политики не смогли договориться о том, когда это произойдёт и нужно ли это стране вообще.