Лидеры ЕС согласились перенести Brexit до 31 октября

Как сообщается, Брюссель и Лондон договорились об отсрочке до 31 октября 2019 года.

"Это означает, что у Великобритании есть еще шесть месяцев, чтобы найти лучшее решение", — сказал еврочиновник.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сообщил в своем Twitter-аккаунте, что Британия нужно будет провести выборы в Европарламент. Если выборы не будут проведены, Лондон должен будет покинуть объединение 1 июня без сделки.

Тереза Мэй не согласилась с рядом условий отсрочки, сообщает ТАСС.