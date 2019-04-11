Чт, 11.04.2019

Лидеры ЕС согласились перенести Brexit до 31 октября

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Тереза Мэй

ФОТО: Reuters / Scanpix

Лидеры Евросоюза и Великобритания на экстренном саммите согласились на отсрочку Brexit, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Евросовета Дональда Туска.

Как сообщается, Брюссель и Лондон договорились об отсрочке до 31 октября 2019 года.

"Это означает, что у Великобритании есть еще шесть месяцев, чтобы найти лучшее решение", — сказал еврочиновник. 

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сообщил в своем Twitter-аккаунте, что Британия нужно будет провести выборы в Европарламент. Если выборы не будут проведены, Лондон должен будет покинуть объединение 1 июня без сделки.

Тереза Мэй не согласилась с рядом условий отсрочки, сообщает ТАСС.

29 марта 2019 года Великобритания должна была выйти из ЕС, однако политики не смогли договориться о том, когда это произойдёт и нужно ли это стране вообще. 

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