В Ливии сбили военный самолёт

Сообщается, что с начала операции в окрестностях Триполи армия фельдмаршала Халифы Хафтара потеряла 28 человек, 92 ранены.

Представитель правительства национального согласия (ПНС) отклонил все данные о сбитом самолете, сообщает Al Jazeera.

4 апреля фельдмаршал заявил о начале наступления на Триполи (столица Ливии), но операция была приторможена: ЛНА не смогла закрепиться ни в одном крупном населенном пункте.

8 апреля силы ЛНА смогли нанести удар по единственному работающему в Триполи аэропорту Митига.

Наступление армии фельдмаршала Халифы Хафтара было начато в преддверии запланированной на 14–16 апреля конференции ООН по урегулированию ливийского конфликта.