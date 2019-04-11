Чт, 11.04.2019

В Ливии сбили военный самолёт

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Ливийская национальная армия (ЛНА) сбила военный самолёт, летевший из города Мисрата в сторону Триполи, передает РБК со ссылкой на Addresslibya.

Сообщается, что с начала операции в окрестностях Триполи армия фельдмаршала Халифы Хафтара потеряла 28 человек, 92 ранены.

Представитель правительства национального согласия (ПНС) отклонил все данные о сбитом самолете, сообщает Al Jazeera.

4 апреля фельдмаршал заявил о начале наступления на Триполи (столица Ливии), но операция была приторможена: ЛНА не смогла закрепиться ни в одном крупном населенном пункте.

8 апреля силы ЛНА смогли нанести удар по единственному работающему в Триполи аэропорту Митига. 

Наступление армии фельдмаршала Халифы Хафтара было начато в преддверии запланированной на 14–16 апреля конференции ООН по урегулированию ливийского конфликта.

В Ливии нет единого правительства с 2011 года, когда был свергнут глава страны Муаммар Каддафи.

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