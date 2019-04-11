Суд арестовал Ассанжа

Уточняется, что следующее заседание по делу основателя WikiLeaks состоится 2 мая.

Ассанж был задержан после того, как он последние семь лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне, однако государство отозвало присвоенное ему политическое убежище.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено обвинил Ассанжа в постоянном нарушении условий убежища и рассказал, что Кито начала согласовывать с Великобританией порядок, в котором основатель WikiLeaks мог бы покинуть посольство.

"Грубое и агрессивное поведение Джулиана Ассанжа" и "гневные и угрожающие сообщения" от неупомянутой организации по отношению к Эквадору сделали политическое убежище Ассанжа невозможным", - сообщил Морено. "Он особо нарушил норму о невмешательстве во внутренние дела других государств".

Он указал, что Ассанж не будет выдан стране, где ему грозят пытки или смертная казнь.

"Я просил Великобританию гарантировать, что господин Ассанж не будет выдан государству, в котором он может пострадать от пыток или смертной казни", - сообщил Морено. "Правительство Великобритании подтвердило это письменно".

Полиция Лондона задержала Ассанжа в посольстве Эквадора, так как он "не прибыл в суд", соответственно распоряжению от 2012 года.

Вскоре после задержания Ассанжа ВВС сообщило, что он был задержан, основываясь на ордере на арест.

В свою очередь глава МИД Великобритании Джереми Хант поблагодарил Морено, что тот разрешил задержать Ассанджа в посольстве.

Напомним, Ассандж с июня 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи Швеции, где он подозревается в изнасиловании, и Эквадор выделил ему политическое убежище.

В мае прошлого года шведские прокуроры закрыли дело против Ассанжа, однако он по-прежнему мог быть задержан, если бы оставил посольство, так как в 2012 году нарушил условия освобождения из заключения.

Ассанж, портал которого опубликовал десятки тысяч секретных документов США, всегда отрицал свою вину в выдвинутых обвинениях в изнасиловании. Он отказался выезжать в Швецию, боясь выдачи США, где его могут осудить за публикацию документов.

Недавно стало известно, что Ассанжу в США выдвинуты обвинения, однако их содержание по-прежнему неизвестно.