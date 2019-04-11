Булимия и сексуальные домогательства: латвийская модель рассказала об ужасах модельного бизнеса
Живущая в Нью-Йорке латвийская модель Луизе Салмгриезе опубликовала в соцсетях эмоциональный и откровенный пост о том, через что ей пришлось пройти в начале своей карьеры в фэшн-индустрии.
Как отметила Луизе, движение Mee Too, сторонники которого делятся историями о пережитом сексуальные насилии и домогательствах, сегодня очень популярно, но необходимо больше говорить и о пищевых расстройствах среди манекенщиц.
Девушка призналась, что прошло четыре года, прежде чем она наконец смогла открыто рассказать о том, что она пережила в мире моды.
Когда Луизе было 14 лет, ее агентство в Латвии велело ей сбросить вес.
Сначала расстройство пищевого поведения проявлялось в том, что модель просто морила себя голодом, а затем у нее на два года пропала менструация.
После этого Луизе немного прибавил в весе - она стал на полсантиметра "толще", чем требовалось по контракту, и тогда в агентстве ей пригрозили, что не выплатят гонорар.
Из-за такого давления модели пришлось после каждого приема пищи вызывать у себя рвоту. Это продолжалось до тех пор, пока она не забеременела своей дочерью Стеллой.
"Да, я страдал от булимии около восьми лет", - честно призналась Луизе.
Кроме того, по словам модели, она пережила и сексуальные домогательства, правда, в подробности на сей счет в своем обращении она вдаваться не стала.
"Я чувствую себя виноватой в том, что все эти годы поддерживала искусственную красоту, заставляя других женщин ощущать себя неуверенно",
- заявила Луизе, призывая своих коллег тоже высказаться на эту тему.
Эмоциональное обращение Салмгриезе прокомментировали телеведущая Анна Розите и модель Гинта Лапиня, которые похвалили ее за смелость говорить об этом публично.